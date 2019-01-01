Волинські лікарі розповіли, хто найбільше ризикує захворіти на грип





Про це повідомили



За словами медиків, є люди, які особливо перебувають у зоні небезпеки. А саме:

- діти до 5 років (особливо до 2 років);

- вагітні жінки;

- люди віком від 65 років;

- люди з надмірною вагою;

- хворі на діабет;

- хворі на хронічні серцево-судинні захворювання;

- хворі на хронічні захворювання легенів;

- люди з іншими тяжкими хронічними захворюваннями;

- люди, що перебувають на імуно-супресивній терапії.



Для цих людей грип становить особливу загрозу, оскільки стан їхнього організму суттєво знижує їхні шанси видужати без небезпечних ускладнень, а часто - і вижити.



Крім того, існують професійні групи ризику:

- медичні працівники;

- вчителі й вихователі;

- продавці;

- водії громадського транспорту;

- усі, хто працює в багатолюдних місцях.



У цих людей немає ніякої можливості уникнути перебування поряд із хворими людьми, тому для них особливе значення мають усі без винятку засоби інфекційного контролю і профілактики грипу, основним із яких є вакцинація.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лікарі медичного центру "Благомед" назвали, хто потрапляє у групу ризику захворіти на грип.Про це повідомили у медзакладі на сторінці у Facebook.За словами медиків, є люди, які особливо перебувають у зоні небезпеки. А саме:- діти до 5 років (особливо до 2 років);- вагітні жінки;- люди віком від 65 років;- люди з надмірною вагою;- хворі на діабет;- хворі на хронічні серцево-судинні захворювання;- хворі на хронічні захворювання легенів;- люди з іншими тяжкими хронічними захворюваннями;- люди, що перебувають на імуно-супресивній терапії.Для цих людей грип становить особливу загрозу, оскільки стан їхнього організму суттєво знижує їхні шанси видужати без небезпечних ускладнень, а часто - і вижити.Крім того, існують професійні групи ризику:- медичні працівники;- вчителі й вихователі;- продавці;- водії громадського транспорту;- усі, хто працює в багатолюдних місцях.У цих людей немає ніякої можливості уникнути перебування поряд із хворими людьми, тому для них особливе значення мають усі без винятку засоби інфекційного контролю і профілактики грипу, основним із яких є вакцинація.

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