Волинські лікарі розповіли, хто найбільше ризикує захворіти на грип
Сьогодні, 16:44
Лікарі медичного центру "Благомед" назвали, хто потрапляє у групу ризику захворіти на грип.
Про це повідомили у медзакладі на сторінці у Facebook.
За словами медиків, є люди, які особливо перебувають у зоні небезпеки. А саме:
- діти до 5 років (особливо до 2 років);
- вагітні жінки;
- люди віком від 65 років;
- люди з надмірною вагою;
- хворі на діабет;
- хворі на хронічні серцево-судинні захворювання;
- хворі на хронічні захворювання легенів;
- люди з іншими тяжкими хронічними захворюваннями;
- люди, що перебувають на імуно-супресивній терапії.
Для цих людей грип становить особливу загрозу, оскільки стан їхнього організму суттєво знижує їхні шанси видужати без небезпечних ускладнень, а часто - і вижити.
Крім того, існують професійні групи ризику:
- медичні працівники;
- вчителі й вихователі;
- продавці;
- водії громадського транспорту;
- усі, хто працює в багатолюдних місцях.
У цих людей немає ніякої можливості уникнути перебування поряд із хворими людьми, тому для них особливе значення мають усі без винятку засоби інфекційного контролю і профілактики грипу, основним із яких є вакцинація.
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Про це повідомили у медзакладі на сторінці у Facebook.
За словами медиків, є люди, які особливо перебувають у зоні небезпеки. А саме:
- діти до 5 років (особливо до 2 років);
- вагітні жінки;
- люди віком від 65 років;
- люди з надмірною вагою;
- хворі на діабет;
- хворі на хронічні серцево-судинні захворювання;
- хворі на хронічні захворювання легенів;
- люди з іншими тяжкими хронічними захворюваннями;
- люди, що перебувають на імуно-супресивній терапії.
Для цих людей грип становить особливу загрозу, оскільки стан їхнього організму суттєво знижує їхні шанси видужати без небезпечних ускладнень, а часто - і вижити.
Крім того, існують професійні групи ризику:
- медичні працівники;
- вчителі й вихователі;
- продавці;
- водії громадського транспорту;
- усі, хто працює в багатолюдних місцях.
У цих людей немає ніякої можливості уникнути перебування поряд із хворими людьми, тому для них особливе значення мають усі без винятку засоби інфекційного контролю і профілактики грипу, основним із яких є вакцинація.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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