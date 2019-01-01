У Володимирі горіла літня кухня
Сьогодні, 16:45
У Володимирі-Волинському на вулиці Володимира Великого загорілась літня кухня. На щастя, ніхто не постраждав.
Про це пише БУГ.
Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам 7 жовтня близько 23:00.
Мешканці будинку побачили дим, який ішов від приміщення.
Пожежники ліквідували загоряння швидко. У результаті пожежі пошкоджено кілька метрів квадратних стіни. Ніхто не постраждав.
Імовірна причина загоряння – несправність пічного опалення.
Пожежники наголошують, що перед початком опалювального сезону власникам приватних будинків слід перевірити систему опалення, адже саме її несправність стає причиною більшості пожеж в осінньо-зимовий період.
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Про це пише БУГ.
Повідомлення про пожежу надійшло рятувальникам 7 жовтня близько 23:00.
Мешканці будинку побачили дим, який ішов від приміщення.
Пожежники ліквідували загоряння швидко. У результаті пожежі пошкоджено кілька метрів квадратних стіни. Ніхто не постраждав.
Імовірна причина загоряння – несправність пічного опалення.
Пожежники наголошують, що перед початком опалювального сезону власникам приватних будинків слід перевірити систему опалення, адже саме її несправність стає причиною більшості пожеж в осінньо-зимовий період.
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У Володимирі горіла літня кухня
Сьогодні, 16:45
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