«Мало не зомліла від несподіванки», – молода мама з Волині, яка народила трійню

Альона Цюрик народила трійню.



Більше того, усі дівчатка між собою є близнючками, - пише газета



Упродовж місяця новоспечена матуся разом з немовлятами перебували під пильним наглядом медиків у неонатальному центрі області. Нині ж багатодітна родина повернулася додому.



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Матуся з легкістю розрізняє своїх чад, хоч на перший погляд, вони ідентичні між собою.



З неприхованою радістю, вона відтворює у пам’яті той знаковий день, коли почула звістку про велике поповнення у їх родині.



"Коли вже усвідомила виголошений лікарем результат УЗД, мало не зомліла від несподіванки. З помітним напруженням, медик резюмував: «Ви станете мамою трьох дівчаток». Це моя перша вагітність, тому новину сприйняла, наче грім посеред ясного неба. Насамперед поділитися новиною вирішила зі своїм чоловіком Сергієм. Той якраз перебував на заробітках. Від думки, що невдовзі він стане багатодітним батьком, у нього паморочилась голова. З одного боку, він не міг уявити, що стане батьком одразу трьох діточок, з іншого — турбувався про те, чи зможу я виносити стількох дітей одразу. До звістки про «потрійне щастя» нам обом доводилося звикати тривалий час… Будучи вже при надії, але ще перед обстеженням, ми з чоловіком мріяли про хлопчика. Натомість народилося аж троє дівчаток", — зізнається жінка.



Тривожилися не лише майбутні батьки, але й медики. Відтак, молода матуся нерідко обстежувалася в місцевій жіночій консультації, отримувала фахові поради та чітко дотримувалася усіх лікарських рекомендацій.



"Дев’ять щасливих місяців промайнули без особливих нарікань. Хіба лишень, коли заворушилися дітки, то відчуття були незбагненними. Бувало, що по три горбики одночасно виднілися через шкіру на животі.

У такий спосіб дівчатка своїми активними поштовхами часто нагадували про свою присутність, тим самим спілкувалися зі своєю матусею", - розповідає жінка.



За словами Альони, пологи, як і передбачалося, були передчасними. Так, внаслідок кесаревого розтину на світ з’явилися Олександра, Христина та Злата, вагою 1600, 1500 та 1520 грамів відповідно.



І, як пізніше повідомили лікарі Луцького пологового, це — перша трійня на Волині в цьому році та унікальний випадок, коли дітки розвивалися в одній плаценті, тобто дівчатка є близнюками.



Багатоплідна вагітність, зі слів медиків, трапляється в природі досить рідко. А у випадку Альони та Сергія спрацював передусім спадковий фактор, позаяк в обох їх родинах є чимало пар близнюків у різних поколіннях. Цікавим фактом також є і те, що у дівчаток одна група крові та однаковий генетичний код на трьох.



На запитання журналістів, як вдається справлятися з дітками, батьки відповідають:



"Взагалі, коли ти виховуєш трійню, то без додаткової допомоги тут не обійтись... Важко, як фізично, так і технічно. Дівчатка, коли плачуть, то всі разом. Коли настає час годування, то їжу потребують також усі одночасно. Покупати, нагодувати, одягти самим надто складно".



"Тут у нагоді стають бабусі, нерідко сестри Сергія. Поки лікарі нам порекомендували не виходити на вулицю. Для того, аби дівчатка дещо зміцніли та набралися сил. Однак, коли прийде час прогулянок, у нас може з’явитися технічна проблема — це відсутність тримісного візочка, який купити не так легко ба навіть, за великі гроші", — бідкається мама трійні.



А коли журналісти запитали у батьків, чим їм допомогла місцева влада розповіли:



"Окрім виплати кількох тисяч гривень матеріальної допомоги, поки ще нічим не порадували. Однак, маємо надію на швидке вирішення земельного питання. Сподіваємось, що найближчим часом нам виділять ділянку під забудову житла. Хоча поки жодних перемовин з органами місцевого самоврядування ми не вели", — каже голова сімейства Сергій Цюрик.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уродженка Каменя-Каширського 22-річнанародила трійню.Більше того, усі дівчатка між собою є близнючками, - пише газета Полісся Упродовж місяця новоспечена матуся разом з немовлятами перебували під пильним наглядом медиків у неонатальному центрі області. Нині ж багатодітна родина повернулася додому.Матуся з легкістю розрізняє своїх чад, хоч на перший погляд, вони ідентичні між собою.З неприхованою радістю, вона відтворює у пам’яті той знаковий день, коли почула звістку про велике поповнення у їх родині."Коли вже усвідомила виголошений лікарем результат УЗД, мало не зомліла від несподіванки. З помітним напруженням, медик резюмував: «Ви станете мамою трьох дівчаток». Це моя перша вагітність, тому новину сприйняла, наче грім посеред ясного неба. Насамперед поділитися новиною вирішила зі своїм чоловіком Сергієм. Той якраз перебував на заробітках. Від думки, що невдовзі він стане багатодітним батьком, у нього паморочилась голова. З одного боку, він не міг уявити, що стане батьком одразу трьох діточок, з іншого — турбувався про те, чи зможу я виносити стількох дітей одразу. До звістки про «потрійне щастя» нам обом доводилося звикати тривалий час… Будучи вже при надії, але ще перед обстеженням, ми з чоловіком мріяли про хлопчика. Натомість народилося аж троє дівчаток", — зізнається жінка.Тривожилися не лише майбутні батьки, але й медики. Відтак, молода матуся нерідко обстежувалася в місцевій жіночій консультації, отримувала фахові поради та чітко дотримувалася усіх лікарських рекомендацій."Дев’ять щасливих місяців промайнули без особливих нарікань. Хіба лишень, коли заворушилися дітки, то відчуття були незбагненними. Бувало, що по три горбики одночасно виднілися через шкіру на животі.У такий спосіб дівчатка своїми активними поштовхами часто нагадували про свою присутність, тим самим спілкувалися зі своєю матусею", - розповідає жінка.За словами Альони, пологи, як і передбачалося, були передчасними. Так, внаслідок кесаревого розтину на світ з’явилисята, вагою 1600, 1500 та 1520 грамів відповідно.І, як пізніше повідомили лікарі Луцького пологового, це — перша трійня на Волині в цьому році та унікальний випадок, коли дітки розвивалися в одній плаценті, тобто дівчатка є близнюками.Багатоплідна вагітність, зі слів медиків, трапляється в природі досить рідко. А у випадку Альони та Сергія спрацював передусім спадковий фактор, позаяк в обох їх родинах є чимало пар близнюків у різних поколіннях. Цікавим фактом також є і те, що у дівчаток одна група крові та однаковий генетичний код на трьох.На запитання журналістів, як вдається справлятися з дітками, батьки відповідають:"Взагалі, коли ти виховуєш трійню, то без додаткової допомоги тут не обійтись... Важко, як фізично, так і технічно. Дівчатка, коли плачуть, то всі разом. Коли настає час годування, то їжу потребують також усі одночасно. Покупати, нагодувати, одягти самим надто складно"."Тут у нагоді стають бабусі, нерідко сестри Сергія. Поки лікарі нам порекомендували не виходити на вулицю. Для того, аби дівчатка дещо зміцніли та набралися сил. Однак, коли прийде час прогулянок, у нас може з’явитися технічна проблема — це відсутність тримісного візочка, який купити не так легко ба навіть, за великі гроші", — бідкається мама трійні.А коли журналісти запитали у батьків, чим їм допомогла місцева влада розповіли:"Окрім виплати кількох тисяч гривень матеріальної допомоги, поки ще нічим не порадували. Однак, маємо надію на швидке вирішення земельного питання. Сподіваємось, що найближчим часом нам виділять ділянку під забудову житла. Хоча поки жодних перемовин з органами місцевого самоврядування ми не вели", — каже голова сімейства Сергій Цюрик.

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