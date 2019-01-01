Юні бандуристки з Волині тріумфували на міжнародному конкурсі в Італії
Сьогодні, 17:16
Ансамбль бандуристок з Нововолинська привіз першу премію з Міжнародного конкурсу «Премія Ланчіано», який пройшов в Італії.
Конкурс виконавців відбувався 25 вересня – 1 жовтня в місті Ланчіано. Взяли участь в ньому музичні колективи з різних країн – Литва, Росія, Китай та міст України, серед яких і нововолинський квінтет «Чарівниці», - пише Буг.
Дівчата – вихованці Нововолинської школи мистецтв, викладач – Наталія Леонтіївна Солугуб.
Бандуристки, 13-річна Тіна Тимощук, 11-річна Дарина Лозинська, 14-річна Анна Косар, 14-річна Катерина Громик та 17-річна Евеліна Шелест, від міжнародного журі отримали 96 балів зі 100 можливих та здобули першу премію.
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Конкурс виконавців відбувався 25 вересня – 1 жовтня в місті Ланчіано. Взяли участь в ньому музичні колективи з різних країн – Литва, Росія, Китай та міст України, серед яких і нововолинський квінтет «Чарівниці», - пише Буг.
Дівчата – вихованці Нововолинської школи мистецтв, викладач – Наталія Леонтіївна Солугуб.
Бандуристки, 13-річна Тіна Тимощук, 11-річна Дарина Лозинська, 14-річна Анна Косар, 14-річна Катерина Громик та 17-річна Евеліна Шелест, від міжнародного журі отримали 96 балів зі 100 можливих та здобули першу премію.
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