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Канадські лікарі проводитимуть пластичні операції учасникам АТО

Канадські лікарі проводитимуть пластичні операції учасникам АТО
У Львові канадські пластичні хірурги будуть проводити у військово-медичному клінічному центрі західного регіону операції для постраждалих учасників АТО/ООС та військовослужбовців.

Про це повідомляють у спільноті "Спілка воїнів АТО Волині" на сторінці у Facebook.

Лікарі будуть в Україні 25 жовтня. Вони робитимуть пластичні операції: голови, обличчя, шиї, кінцівок рук та ніг.

Військово-медичний центр знаходиться за адресою: місто Львів, вулиці Личаківська, 26,(Чехова).

"Прохання в кого є такі, хто попадає під цю категорію, зголосіться до 15 жовтня за телефонами", - йдеться у дописі.

+380 63 79 97 708 - Віктор Олегович;

+380 97 38 56 426 - Марія Ференц


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Теги: канадські лікарі, Львів, пластичні операції, учасника АТО
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