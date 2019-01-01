Канадські лікарі проводитимуть пластичні операції учасникам АТО
Сьогодні, 17:29
У Львові канадські пластичні хірурги будуть проводити у військово-медичному клінічному центрі західного регіону операції для постраждалих учасників АТО/ООС та військовослужбовців.
Про це повідомляють у спільноті "Спілка воїнів АТО Волині" на сторінці у Facebook.
Лікарі будуть в Україні 25 жовтня. Вони робитимуть пластичні операції: голови, обличчя, шиї, кінцівок рук та ніг.
Військово-медичний центр знаходиться за адресою: місто Львів, вулиці Личаківська, 26,(Чехова).
"Прохання в кого є такі, хто попадає під цю категорію, зголосіться до 15 жовтня за телефонами", - йдеться у дописі.
+380 63 79 97 708 - Віктор Олегович;
+380 97 38 56 426 - Марія Ференц
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Про це повідомляють у спільноті "Спілка воїнів АТО Волині" на сторінці у Facebook.
Лікарі будуть в Україні 25 жовтня. Вони робитимуть пластичні операції: голови, обличчя, шиї, кінцівок рук та ніг.
Військово-медичний центр знаходиться за адресою: місто Львів, вулиці Личаківська, 26,(Чехова).
"Прохання в кого є такі, хто попадає під цю категорію, зголосіться до 15 жовтня за телефонами", - йдеться у дописі.
+380 63 79 97 708 - Віктор Олегович;
+380 97 38 56 426 - Марія Ференц
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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