Канадські лікарі проводитимуть пластичні операції учасникам АТО





Про це повідомляють у спільноті



Лікарі будуть в Україні 25 жовтня. Вони робитимуть пластичні операції: голови, обличчя, шиї, кінцівок рук та ніг.



Військово-медичний центр знаходиться за адресою: місто Львів, вулиці Личаківська, 26,(Чехова).



"Прохання в кого є такі, хто попадає під цю категорію, зголосіться до 15 жовтня за телефонами", - йдеться у дописі.



+380 63 79 97 708 - Віктор Олегович;



+380 97 38 56 426 - Марія Ференц





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові канадські пластичні хірурги будуть проводити у військово-медичному клінічному центрі західного регіону операції для постраждалих учасників АТО/ООС та військовослужбовців.Про це повідомляють у спільноті "Спілка воїнів АТО Волині" на сторінці у Facebook.Лікарі будуть в Україні 25 жовтня. Вони робитимуть пластичні операції: голови, обличчя, шиї, кінцівок рук та ніг.Військово-медичний центр знаходиться за адресою: місто Львів, вулиці Личаківська, 26,(Чехова)."Прохання в кого є такі, хто попадає під цю категорію, зголосіться до 15 жовтня за телефонами", - йдеться у дописі.+380 63 79 97 708 - Віктор Олегович;+380 97 38 56 426 - Марія Ференц

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