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Погода в Луцьку та Волинській області на середу 9 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу 9 жовтня
У середу у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7º, вдень 10-15º тепла.

У Луцьку також - хмарна погода з проясненнями.

Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-6º, вдень 12-14º тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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