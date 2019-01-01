Погода в Луцьку та Волинській області на середу 9 жовтня





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Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7º, вдень 10-15º тепла.



У Луцьку також - хмарна погода з проясненнями.



Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-6º, вдень 12-14º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру. Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7º, вдень 10-15º тепла.У Луцьку також - хмарна погода з проясненнями.Вночі дощ, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-6º, вдень 12-14º тепла.

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