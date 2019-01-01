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Рієлтор розповість всю правду про ринок нерухомості у Луцьку

Рієлтор розповість всю правду про ринок нерухомості у Луцьку
Щороку 9 жовтня в Україні відзначають День рієлтора. Саме в цей день відбудеться відкрита зустріч для лучан з представником компанії "Атланта Нерухомість" Дмитром Хомічем на тему "Я не козел, або Хто такий рієлтор".

Захід, який стартує 9 жовтня о 18:00 за підтримки Громадянського Руху "СВІДОМІ", відбудеться у Grand Central в РЦ "Промінь" (4 поверх), - повідомляє ІА "Конкурент".

"Запрошую усіх на відкриту бесіду і конструктивний діалог. На місці можемо і подискутувати на предмет назви виступу", – запрошує Дмитро Хоміч на своїй сторінці у Facebook.

Спікер додає, що захід є чудовою можливістю озвучити реальні запитання "живому" рієлтору, а не просто писати гнівні коментарі і вважати всіх негідниками і брехунами.

Вхід за попередньою реєстрацією.

Зареєструватися можна за номерами телефонів: 099 215 50 75 чи 068 215 70 75. Заповнити електронну анкету можна тут.

Рієлтор розповість всю правду про ринок нерухомості у Луцьку

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Теги: День рієлтора, зустріч у Луцьку, Громадянський Рух "Свідомі"
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