Рієлтор розповість всю правду про ринок нерухомості у Луцьку
Сьогодні, 19:30
Щороку 9 жовтня в Україні відзначають День рієлтора. Саме в цей день відбудеться відкрита зустріч для лучан з представником компанії "Атланта Нерухомість" Дмитром Хомічем на тему "Я не козел, або Хто такий рієлтор".
Захід, який стартує 9 жовтня о 18:00 за підтримки Громадянського Руху "СВІДОМІ", відбудеться у Grand Central в РЦ "Промінь" (4 поверх), - повідомляє ІА "Конкурент".
"Запрошую усіх на відкриту бесіду і конструктивний діалог. На місці можемо і подискутувати на предмет назви виступу", – запрошує Дмитро Хоміч на своїй сторінці у Facebook.
Спікер додає, що захід є чудовою можливістю озвучити реальні запитання "живому" рієлтору, а не просто писати гнівні коментарі і вважати всіх негідниками і брехунами.
Вхід за попередньою реєстрацією.
Зареєструватися можна за номерами телефонів: 099 215 50 75 чи 068 215 70 75. Заповнити електронну анкету можна тут.
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Захід, який стартує 9 жовтня о 18:00 за підтримки Громадянського Руху "СВІДОМІ", відбудеться у Grand Central в РЦ "Промінь" (4 поверх), - повідомляє ІА "Конкурент".
"Запрошую усіх на відкриту бесіду і конструктивний діалог. На місці можемо і подискутувати на предмет назви виступу", – запрошує Дмитро Хоміч на своїй сторінці у Facebook.
Спікер додає, що захід є чудовою можливістю озвучити реальні запитання "живому" рієлтору, а не просто писати гнівні коментарі і вважати всіх негідниками і брехунами.
Вхід за попередньою реєстрацією.
Зареєструватися можна за номерами телефонів: 099 215 50 75 чи 068 215 70 75. Заповнити електронну анкету можна тут.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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