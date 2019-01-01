Галина Падалко розповіла «голу» правду про ринок землі в Україні. ВІДЕО
Сьогодні, 21:12
Волинська телеведуча Галина Падалко розповіла, яка нині ситуація з ринком землі склалася в Україні, що пропонує новий уряд та що робити з цим усім українцям.
Про це йдеться у новому випуску її авторського гострополітичного блогу «Гола правда», опублікованого на сторінці Галини у Facebook.
«Впродовж двох десятиліть нас пилять полярними тезами з приводу продажу української землі. За даними центру Разумкова лише 31% українців підтримують запуск ринку землі!
Насправді ринок землі уже існує. Але він сірий. Так, він справді страшний і великий, бо цей ринок у своїй переважній більшості тіньовий», - розповіла Галина Падалко.
Телеведуча наголошує, що наразі близько 1,2 млн га української землі вже продано в обхід мораторію.
«Як це?» - спитаєте ви. Зараз поясню. Існує таке поняття як емфітевзис, а простими словами – це продаж права користування земельною ділянкою з максимальним терміном оренди до 50 років. Так є зараз. Але така історія не є повноцінним механізмом. Що я маю на увазі? Орендарі не можуть закласти цю землю як заставу у банк, аби отримати кредитування для розвитку свого бізнесу.
І що тут приховувати: беручи землю у оренду, далеко не всі бізнесмени ставляться до неї, як до своєї власної. Що й не дивно, часто-густо намагаючись на максимальних потужностях “вижати” з неї все, що можна і не можна», - каже Галина.
Маючи лише договори оренди, а не купівлі, підприємці не мають чіткої упевненості у тому, що буде далі з їнім бізнесом. А вкладати кошти хочеться у своє. Падалко порівнює це з ремонтом у власній і зйомній квартирі.
«Ясна річ, куди ви витратите більше грошей», - підкреслює телеведуча.
Які форми власності сільськогосподарської землі наразі існують в Україні?
1. Державна
2. Власність територіальних громад
3. Приватна власність - земельні паї, якими наділили селян після розпаду колгоспів, не давши можливості ними розпорядитись. Зараз мільйони власників паїв померли, так і не отримавши з цієї землі нічого.
Також Галина Падалко розповіла, які переваги відкриття ринку землі в Україні:
«Експерти говорять, що, відкривши ринок землі, ми матимемо 1,5-2% росту економіки, отримавши від 10 до 50 мільярдів доларів, які зараз фактично лежать у нас під ногами».
Чому великі агрокомпанії проти ринку землі?
Олігархи та великі землевласники уже давно мають у своєму розпорядженні великі земельні площі і, коли відкриється ринок, їм доведеться конкурувати з інтернаціональними корпораціями на ринкових умовах, мусячи платити вже значно більше.
Уряд пропонує новий законопроєкт про ринок землі і остаточне його відкриття до жовтня 2020 року.
Щодо самого проєкту, то Кабмін говорить, що власниками української землі можуть стати лише українці: фізичні або юридичні особи. І саме остання опція викликає якраз найбільший дискусії серед агросектору, адже юридичними особами можуть бути компанії з іноземним капіталом, які, зайшовши на ринок, значно піднімуть ціни.
І ясна річ це викликало хвилю протестів під гаслами “не продаваймо рідну матір-землю”. Також аграрії розлючені тим, що під час розробки законопроєкту, їхню думку не взяли до уваги.
Щодо обмежень, то у проєкті просписано, що площа землі, яка може бути сконцентрована у одних руках, має становити не більше 0,5% території країни і не більше 15% площі однієї області, включаючи пов’язаних між собою компаній та осіб.
Також говорять про схеми кредитування бізнесу для купівлі землі під 3% річних.
На думку Падалко, уряд у питанні запровадження ринку землі має спиратись в першу чергу на думки тих, хто працює на цій землі.
«Фінальний проєкт, сподіваюсь, буде середнім арифметичним між
вимогами аграріїв та теперішнім проєктом. І взагалі не потрібно забувати, що відкритий ринок землі – це вимога чи радше наполегливе побажання наших західних партнерів та кредиторів. І міжнародні донори хочуть нам давати менше коштів, бо ми маємо золоту землю під ногами, але не запускаємо ринок. Відкритий ринок землі є одним з пунктів у меморандумі по співпраці з МВФ.
Існує ідея, що повинна бути створена єдина державна інституція - такий своєрідний земельний банк, який скуповуватиме усі землі і потім відповідно розпоряджатиметься ними. І це направду не погана ідея. Але рівень довіри до державний установ катастрофічно низький.
І є величезні побоювання, що землі там роздаватимуть за старою українською традицією - кумівством або переконливими могоричами», - каже Галина Падалко.
А ще додає, що зараз на популістичний хвилі «як це землю-матінку продавати?» хочуть нагріти руки усі, кому не ліньки.
Наприкінці телеведуча порадила українцям не хвилюватись, не піддаватись маніпуляціям, старатись вникати у тему та просто любити свою країну.
«Без пафосу. Без гасел. Без популізму. Все буде добре!» - резюмувала Падалко.
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Про це йдеться у новому випуску її авторського гострополітичного блогу «Гола правда», опублікованого на сторінці Галини у Facebook.
«Впродовж двох десятиліть нас пилять полярними тезами з приводу продажу української землі. За даними центру Разумкова лише 31% українців підтримують запуск ринку землі!
Насправді ринок землі уже існує. Але він сірий. Так, він справді страшний і великий, бо цей ринок у своїй переважній більшості тіньовий», - розповіла Галина Падалко.
Телеведуча наголошує, що наразі близько 1,2 млн га української землі вже продано в обхід мораторію.
«Як це?» - спитаєте ви. Зараз поясню. Існує таке поняття як емфітевзис, а простими словами – це продаж права користування земельною ділянкою з максимальним терміном оренди до 50 років. Так є зараз. Але така історія не є повноцінним механізмом. Що я маю на увазі? Орендарі не можуть закласти цю землю як заставу у банк, аби отримати кредитування для розвитку свого бізнесу.
І що тут приховувати: беручи землю у оренду, далеко не всі бізнесмени ставляться до неї, як до своєї власної. Що й не дивно, часто-густо намагаючись на максимальних потужностях “вижати” з неї все, що можна і не можна», - каже Галина.
Маючи лише договори оренди, а не купівлі, підприємці не мають чіткої упевненості у тому, що буде далі з їнім бізнесом. А вкладати кошти хочеться у своє. Падалко порівнює це з ремонтом у власній і зйомній квартирі.
«Ясна річ, куди ви витратите більше грошей», - підкреслює телеведуча.
Які форми власності сільськогосподарської землі наразі існують в Україні?
1. Державна
2. Власність територіальних громад
3. Приватна власність - земельні паї, якими наділили селян після розпаду колгоспів, не давши можливості ними розпорядитись. Зараз мільйони власників паїв померли, так і не отримавши з цієї землі нічого.
Також Галина Падалко розповіла, які переваги відкриття ринку землі в Україні:
«Експерти говорять, що, відкривши ринок землі, ми матимемо 1,5-2% росту економіки, отримавши від 10 до 50 мільярдів доларів, які зараз фактично лежать у нас під ногами».
Чому великі агрокомпанії проти ринку землі?
Олігархи та великі землевласники уже давно мають у своєму розпорядженні великі земельні площі і, коли відкриється ринок, їм доведеться конкурувати з інтернаціональними корпораціями на ринкових умовах, мусячи платити вже значно більше.
Уряд пропонує новий законопроєкт про ринок землі і остаточне його відкриття до жовтня 2020 року.
Щодо самого проєкту, то Кабмін говорить, що власниками української землі можуть стати лише українці: фізичні або юридичні особи. І саме остання опція викликає якраз найбільший дискусії серед агросектору, адже юридичними особами можуть бути компанії з іноземним капіталом, які, зайшовши на ринок, значно піднімуть ціни.
І ясна річ це викликало хвилю протестів під гаслами “не продаваймо рідну матір-землю”. Також аграрії розлючені тим, що під час розробки законопроєкту, їхню думку не взяли до уваги.
Щодо обмежень, то у проєкті просписано, що площа землі, яка може бути сконцентрована у одних руках, має становити не більше 0,5% території країни і не більше 15% площі однієї області, включаючи пов’язаних між собою компаній та осіб.
Також говорять про схеми кредитування бізнесу для купівлі землі під 3% річних.
На думку Падалко, уряд у питанні запровадження ринку землі має спиратись в першу чергу на думки тих, хто працює на цій землі.
«Фінальний проєкт, сподіваюсь, буде середнім арифметичним між
вимогами аграріїв та теперішнім проєктом. І взагалі не потрібно забувати, що відкритий ринок землі – це вимога чи радше наполегливе побажання наших західних партнерів та кредиторів. І міжнародні донори хочуть нам давати менше коштів, бо ми маємо золоту землю під ногами, але не запускаємо ринок. Відкритий ринок землі є одним з пунктів у меморандумі по співпраці з МВФ.
Існує ідея, що повинна бути створена єдина державна інституція - такий своєрідний земельний банк, який скуповуватиме усі землі і потім відповідно розпоряджатиметься ними. І це направду не погана ідея. Але рівень довіри до державний установ катастрофічно низький.
І є величезні побоювання, що землі там роздаватимуть за старою українською традицією - кумівством або переконливими могоричами», - каже Галина Падалко.
А ще додає, що зараз на популістичний хвилі «як це землю-матінку продавати?» хочуть нагріти руки усі, кому не ліньки.
Наприкінці телеведуча порадила українцям не хвилюватись, не піддаватись маніпуляціям, старатись вникати у тему та просто любити свою країну.
«Без пафосу. Без гасел. Без популізму. Все буде добре!» - резюмувала Падалко.
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