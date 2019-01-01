Юний спортсмен з Волині завоював «бронзу» на змаганнях у Варшаві. ФОТО
Сьогодні, 21:31
Дзюдоїст з Волині Назар Горніч із шацького спортивного клубу «Торнадо» виборов бронзову медаль на ХХІ Міжнародному турнірі – Кубку Польщі «Warsaw Judo Open».
Про це повідомляє пресслужба Шацької районної ради.
Наприкінці вересня юні спортсмени шацького спортивного клубу «Торнадо» взяли участь у ХХІ Міжнародному турнірі – Кубок Польщі «Warsaw Judo Open» (неофіційний чемпіонат Європи).
У польському змаганні від шацького спортивного клубу «Торнадо» взяли участь двоє юних спортсменів. Цьогоріч 3 місце виборов Назар Горніч із села Голядин і став бронзовим призером турніру.
Юний торнадівець Роман Самолюк виграв дві сутички, однак дві програв і зайняв 7-8 місце.
Спортсменів до змагань готували тренери СК «Торнадо» Роман Самолюк та Олексій Писачук.
«Warsaw Judo Open» є найбільшим турніром у Польщі з дзюдо, яке грає на масштабній спортивно-розважальній арені у Варшаві – Torwar. У ньому взяли участь більше 1800 спортсменів більш ніж 30 країн Європи, Аргентини, Японії та США.
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Про це повідомляє пресслужба Шацької районної ради.
Наприкінці вересня юні спортсмени шацького спортивного клубу «Торнадо» взяли участь у ХХІ Міжнародному турнірі – Кубок Польщі «Warsaw Judo Open» (неофіційний чемпіонат Європи).
У польському змаганні від шацького спортивного клубу «Торнадо» взяли участь двоє юних спортсменів. Цьогоріч 3 місце виборов Назар Горніч із села Голядин і став бронзовим призером турніру.
Юний торнадівець Роман Самолюк виграв дві сутички, однак дві програв і зайняв 7-8 місце.
Спортсменів до змагань готували тренери СК «Торнадо» Роман Самолюк та Олексій Писачук.
«Warsaw Judo Open» є найбільшим турніром у Польщі з дзюдо, яке грає на масштабній спортивно-розважальній арені у Варшаві – Torwar. У ньому взяли участь більше 1800 спортсменів більш ніж 30 країн Європи, Аргентини, Японії та США.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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