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Юний спортсмен з Волині завоював «бронзу» на змаганнях у Варшаві. ФОТО

Юний спортсмен з Волині завоював «бронзу» на змаганнях у Варшаві. ФОТО
Дзюдоїст з Волині Назар Горніч із шацького спортивного клубу «Торнадо» виборов бронзову медаль на ХХІ Міжнародному турнірі – Кубку Польщі «Warsaw Judo Open».

Про це повідомляє пресслужба Шацької районної ради.

Наприкінці вересня юні спортсмени шацького спортивного клубу «Торнадо» взяли участь у ХХІ Міжнародному турнірі – Кубок Польщі «Warsaw Judo Open» (неофіційний чемпіонат Європи).

У польському змаганні від шацького спортивного клубу «Торнадо» взяли участь двоє юних спортсменів. Цьогоріч 3 місце виборов Назар Горніч із села Голядин і став бронзовим призером турніру.

Юний спортсмен з Волині завоював «бронзу» на змаганнях у Варшаві. ФОТО
Юний спортсмен з Волині завоював «бронзу» на змаганнях у Варшаві. ФОТО

Юний торнадівець Роман Самолюк виграв дві сутички, однак дві програв і зайняв 7-8 місце.

Спортсменів до змагань готували тренери СК «Торнадо» Роман Самолюк та Олексій Писачук.

«Warsaw Judo Open» є найбільшим турніром у Польщі з дзюдо, яке грає на масштабній спортивно-розважальній арені у Варшаві – Torwar. У ньому взяли участь більше 1800 спортсменів більш ніж 30 країн Європи, Аргентини, Японії та США.

Юний спортсмен з Волині завоював «бронзу» на змаганнях у Варшаві. ФОТО

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Теги: дзюдо змагання, спорт, нагорода, бронза
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