На Волині змагатимуться бригади екстреної медичної допомоги





Змагання стартують на 10 жовтня,



Відкриття відбудеться о 9.00 год за адресою вул. Словацького,28. Безпосередньо змагання розпочнуться о 10.00 год.



Адреси локацій:

- вул. Словацького, 28;

- Центральний вхід в парк культури та відпочинку імені Лесі Українки;

- Театральний майдан;

- вул. Глушець ( на стоянці біля Собору Холмської Божої Матері).

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