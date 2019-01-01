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На Волині змагатимуться бригади екстреної медичної допомоги

На Волині змагатимуться бригади екстреної медичної допомоги
У Луцьку відбудеться ІV Волинський чемпіонат бригад екстреної медичної допомоги «Волинське медичне ралі - 2019».

Змагання стартують на 10 жовтня, інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Відкриття відбудеться о 9.00 год за адресою вул. Словацького,28. Безпосередньо змагання розпочнуться о 10.00 год.

Адреси локацій:
- вул. Словацького, 28;
- Центральний вхід в парк культури та відпочинку імені Лесі Українки;
- Театральний майдан;
- вул. Глушець ( на стоянці біля Собору Холмської Божої Матері).

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Теги: медичне ралі, бригада, швидка, екстрена допомога
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