На Волині змагатимуться бригади екстреної медичної допомоги
Сьогодні, 21:54
У Луцьку відбудеться ІV Волинський чемпіонат бригад екстреної медичної допомоги «Волинське медичне ралі - 2019».
Змагання стартують на 10 жовтня, інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Відкриття відбудеться о 9.00 год за адресою вул. Словацького,28. Безпосередньо змагання розпочнуться о 10.00 год.
Адреси локацій:
- вул. Словацького, 28;
- Центральний вхід в парк культури та відпочинку імені Лесі Українки;
- Театральний майдан;
- вул. Глушець ( на стоянці біля Собору Холмської Божої Матері).
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Змагання стартують на 10 жовтня, інформує Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Відкриття відбудеться о 9.00 год за адресою вул. Словацького,28. Безпосередньо змагання розпочнуться о 10.00 год.
Адреси локацій:
- вул. Словацького, 28;
- Центральний вхід в парк культури та відпочинку імені Лесі Українки;
- Театральний майдан;
- вул. Глушець ( на стоянці біля Собору Холмської Божої Матері).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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