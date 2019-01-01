9 жовтня на Волині: гортаючи календар
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День народження 9 жовтня у головного редактора Інформаційного агентства «ВолиньPost» Іванни Рудишин (на фото), голови Центру Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу Михайла Находа, журналіста Івана Ольховського та майстра народних ремесел Андрія Бондарука.
Особисте свято цього дня святкують журналістка Дар'я Тимошкова і директор Державного підприємства «Волиньторф» Іван Киричик.
Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.
За православним календарем 9 жовтня іменини відзначають ті, кого назвали Іванами.
Також сьогодні у світі професійне свято святкуватимуть листоноші і працівники підприємств поштового зв’язку. 9 жовтня відзначають Всесвітній день пошти.
9 жовтня 1971 року у селі Лобна Любешівського району на громадських засадах відкрили музей партизанської слави, присвячений бойовій діяльності Чернігівсько-Волинського з’єднання партизанських загонів під командуванням Олексія Федорова.
Цього ж дня у 1991 році вийшов перший номер газети «Дзвони Волині» (Волинської єпархії УПЦ).
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Особисте свято цього дня святкують журналістка Дар'я Тимошкова і директор Державного підприємства «Волиньторф» Іван Киричик.
Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів.
За православним календарем 9 жовтня іменини відзначають ті, кого назвали Іванами.
Також сьогодні у світі професійне свято святкуватимуть листоноші і працівники підприємств поштового зв’язку. 9 жовтня відзначають Всесвітній день пошти.
9 жовтня 1971 року у селі Лобна Любешівського району на громадських засадах відкрили музей партизанської слави, присвячений бойовій діяльності Чернігівсько-Волинського з’єднання партизанських загонів під командуванням Олексія Федорова.
Цього ж дня у 1991 році вийшов перший номер газети «Дзвони Волині» (Волинської єпархії УПЦ).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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