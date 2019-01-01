Сидів на зупинці і плакав: у Луцьку студент допоміг 7-хлопчику знайти свою бабусю
Сьогодні, 22:08
До поліції сьогодні, 8 жовтня, близько 19 години, зателефонувала стурбована жінка та повідомила, що її онук мав чекати її на зупинці біля однієї зі шкіл, по проспекту Відродження. Однак у встановлений час хлопця там не знайшла. Самостійні пошуки результатів не дали.
Повідомляє патрульна поліція Волині.
Тим часом, дитина помилково сіла в один з тролейбусів та потрапила аж на вулицю Даньшина, в іншому кінці міста. Саме тут, на кінцевій зупинці, школяра помітив 18-річний студент одного з луцьких училищ.
Поспілкувавшись з заплаканим хлопцем, він з’ясував, що той має записаний номер мобільного бабусі та зателефонував жінці. Більше того, він сам привіз онука до бабусі, на проспект Відродження.
Тут їх уже чекали і щаслива жінка, і працівники поліції.
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Повідомляє патрульна поліція Волині.
Тим часом, дитина помилково сіла в один з тролейбусів та потрапила аж на вулицю Даньшина, в іншому кінці міста. Саме тут, на кінцевій зупинці, школяра помітив 18-річний студент одного з луцьких училищ.
Поспілкувавшись з заплаканим хлопцем, він з’ясував, що той має записаний номер мобільного бабусі та зателефонував жінці. Більше того, він сам привіз онука до бабусі, на проспект Відродження.
Тут їх уже чекали і щаслива жінка, і працівники поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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