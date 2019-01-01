Сидів на зупинці і плакав: у Луцьку студент допоміг 7-хлопчику знайти свою бабусю

До поліції сьогодні, 8 жовтня, близько 19 години, зателефонувала стурбована жінка та повідомила, що її онук мав чекати її на зупинці біля однієї зі шкіл, по проспекту Відродження. Однак у встановлений час хлопця там не знайшла. Самостійні пошуки результатів не дали.Повідомляє патрульна поліція Волині.Тим часом, дитина помилково сіла в один з тролейбусів та потрапила аж на вулицю Даньшина, в іншому кінці міста. Саме тут, на кінцевій зупинці, школяра помітив 18-річний студент одного з луцьких училищ.Поспілкувавшись з заплаканим хлопцем, він з’ясував, що той має записаний номер мобільного бабусі та зателефонував жінці. Більше того, він сам привіз онука до бабусі, на проспект Відродження.Тут їх уже чекали і щаслива жінка, і працівники поліції.