Знаки, люки і вибоїни: патрульні інспектували стан луцьких доріг. ФОТО





Традиційно, інспектори відділу безпеки дорожнього руху виїхали оглядати вулиці Луцька, - повідомляє



Їдуть нешвидко, ретельно обдивляючись кожну дорогу і знак. Час від часу поліцейський заглядає до Правил дорожнього руху, уточняє щось з колегою, зупиняються, записують, фіксують, фотографують, радяться.



«Здебільшого, фіксуємо відсутність знаків «дати дорогу» та «пішохідний перехід». Часто буває, що знак потрібно розвернути: це також вписується в акт огляду», - пояснює поліцейський Роман.



Друге типове порушення – це вибоїни на дорогах: таке місце патрульні також вносять до акту.



Під час обстеження присутній і інженер департаменту ЖКГ Олег Сергієнко. Він – прихильник капітального ремонту вулиць, але це, звісно, дороговартісно. Розказує, що наразі в Луцьку вдалось відремонтувати всі магістралі і ті дороги, де курсує громадський транспорт.





«Розроблені проекти велодоріжок. Зроблено пониження з тротуарів, зокрема на Винниченка, Соборності, Загородній та інших. Тепер батькам з візочками набагато зручніше», - говорить представник міськради.



Тим часом, поліцейські продовжують фіксувати відсутність знаків: на Глінки – нема знаку про круговий рух, на Львівській – в кількох місцях нема знаку «пішохідний перехід» і «дати дорогу», така ж ситуація є в окремих місцях на Володимирській, Ковельській, Винниченка та інших вулицях.





На виїзді з Луцька, по вулиці Львівській, зафіксовано напливи, побачили їх і на Володимирській. Олег Сергієнко розказує, що наплив ліквідувати можна, для цього частина асфальту вирізається і заливається нове покриття. Підрядників також вистачає, аби виконувати такі роботи, питання лише в коштах. Але запевняє, що всі недоліки намагатимуться усунути до настання зими.



Поліцейські фіксують і кілька десятків вибоїн, усе ретельно вписують в акт огляду.





Окрема проблема – люки на дорогах, які значно виступають або біля яких уже утворились ями. «У таких випадках також необхідно з’ясувати, якому комунальному підприємству належить люк, і вже на відповідальну особу підприємства виносити вимогу», - пояснює поліцейський Євгеній.



Після обстеження будуть винесені вимоги на усунення всіх виявлених недоліків, також поліцейські складуть протоколи на утримувачів вулично-шляхової мережі.

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