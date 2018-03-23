Для інклюзивного центру на Волині придбають спецавтомобіль
Сьогодні, 08:09
8-го жовтня під час брифінгу перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук повідомив, що для Володимир-Волинського інклюзивно-ресурсного центру закуплять спецавтомобіль.
Мільйон гривень для закупівлі авто надійде з державного бюджету. З міського на покупку дофінансують 300 тисяч гривень, інформує БУГ.
“Автомобіль відповідатиме усім вимогам щодо перевезення діток з особливими потребами”, – розповів Матвійчук.
Зазначимо, що Волинь отримала 6,4 мільйони гривень на автобуси для інклюзивно-ресурсних центрів.
Нагадаємо, що раніше Зимнівська об’єднана територіальна громада отримала спеціально обладнаний автомобіль для перевезення людей з особливими потребами.
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Мільйон гривень для закупівлі авто надійде з державного бюджету. З міського на покупку дофінансують 300 тисяч гривень, інформує БУГ.
“Автомобіль відповідатиме усім вимогам щодо перевезення діток з особливими потребами”, – розповів Матвійчук.
Зазначимо, що Волинь отримала 6,4 мільйони гривень на автобуси для інклюзивно-ресурсних центрів.
Нагадаємо, що раніше Зимнівська об’єднана територіальна громада отримала спеціально обладнаний автомобіль для перевезення людей з особливими потребами.
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