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Для інклюзивного центру на Волині придбають спецавтомобіль

Для інклюзивного центру на Волині придбають спецавтомобіль
8-го жовтня під час брифінгу перший заступник міського голови Ярослав Матвійчук повідомив, що для Володимир-Волинського інклюзивно-ресурсного центру закуплять спецавтомобіль.

Мільйон гривень для закупівлі авто надійде з державного бюджету. З міського на покупку дофінансують 300 тисяч гривень, інформує БУГ.

“Автомобіль відповідатиме усім вимогам щодо перевезення діток з особливими потребами”, – розповів Матвійчук.

Зазначимо, що Волинь отримала 6,4 мільйони гривень на автобуси для інклюзивно-ресурсних центрів.

Нагадаємо, що раніше Зимнівська об’єднана територіальна громада отримала спеціально обладнаний автомобіль для перевезення людей з особливими потребами.

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Теги: інклюзивний центр, Володимир-Волинський, спецавтомобіль
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