Для інклюзивного центру на Волині придбають спецавтомобіль

Ярослав Матвійчук повідомив, що для Володимир-Волинського інклюзивно-ресурсного центру закуплять спецавтомобіль.



Мільйон гривень для закупівлі авто надійде з державного бюджету. З міського на покупку дофінансують 300 тисяч гривень, інформує



“Автомобіль відповідатиме усім вимогам щодо перевезення діток з особливими потребами”, – розповів Матвійчук.



Зазначимо, що Волинь отримала 6,4 мільйони гривень на автобуси для інклюзивно-ресурсних центрів.



Нагадаємо, що раніше Зимнівська об’єднана територіальна громада отримала спеціально обладнаний автомобіль для перевезення людей з особливими потребами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8-го жовтня під час брифінгу перший заступник міського головиповідомив, що для Володимир-Волинського інклюзивно-ресурсного центру закуплять спецавтомобіль.Мільйон гривень для закупівлі авто надійде з державного бюджету. З міського на покупку дофінансують 300 тисяч гривень, інформує БУГ “Автомобіль відповідатиме усім вимогам щодо перевезення діток з особливими потребами”, – розповів Матвійчук.Зазначимо, що Волинь отримала 6,4 мільйони гривень на автобуси для інклюзивно-ресурсних центрів.Нагадаємо, що раніше Зимнівська об’єднана територіальна громада отримала спеціально обладнаний автомобіль для перевезення людей з особливими потребами.

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