Волинь отримала майже 90 мільйонів гривень акцизу від продажу сигарет і алкоголю





Про це



Сума сплаченого акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизної продукції на 1,4 відсотка перевищує минулорічні показники за аналогічний період. Очевидно, що лише легальний ринок реалізації спиртного і тютюну передбачає належну якість товару і дозволяє громадам розраховувати на додаткові надходження, що можуть бути використані для вирішення актуальних питань. Тому кожен споживач, купуючи підакцизну продукцію, має право вимагати фіскальний чек за придбаний товар. У цьому документі повинна бути зазначена сума сплаченого покупцем роздрібного акцизу, – наголошують в Головному управлінні ДПС у Волинській області.



«Безумовно, що керівники органів місцевої влади теж мають бути особливо уважними до питання продажу підакцизної продукції і в межах компетенції вживати заходів з тим, щоб попередити безліцензійну торгівлю спиртним та тютюновими виробами на території громади. Окрім шкоди здоров’ю споживачів, підакцизна продукція, що перебуває у нелегальному обігу, позбавляє громад бюджетних надходжень. Тож фахівці податкової служби в межах своєї компетенції максимально долучаються до заходів з детінізації ринку реалізації підакцизної продукції», – зазначив в.о. начальника ГУ ДПС у Волинській області Сергій Кондратюк.



Нагадаємо, що про факти реалізації, зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв і тютюнових виробів, немаркованих марками акцизного податку встановленого зразка, реалізацію таких товарів особам, які не досягли 18 років, чи торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявності ліцензій, можна повідомити за номерами телефонів у м. Луцьк (0332) 777102 (чергова частина ГУ ДПС у Волинській області) або (0332) 724414 (управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС у Волинській області). Своє повідомлення ви можете також надіслати поштою за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 4 (конфіденційність гарантується).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Легальна реалізація підакцизної продукції у січні-вересні 2019 року додала місцевим бюджетам Волині 89,4 мільйона гривень акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизної продукції.Про це інформує управління моніторингу ризикових операцій та доходів ГУ ДПС у Волинській області.Сума сплаченого акцизного податку з роздрібної реалізації підакцизної продукції на 1,4 відсотка перевищує минулорічні показники за аналогічний період. Очевидно, що лише легальний ринок реалізації спиртного і тютюну передбачає належну якість товару і дозволяє громадам розраховувати на додаткові надходження, що можуть бути використані для вирішення актуальних питань. Тому кожен споживач, купуючи підакцизну продукцію, має право вимагати фіскальний чек за придбаний товар. У цьому документі повинна бути зазначена сума сплаченого покупцем роздрібного акцизу, – наголошують в Головному управлінні ДПС у Волинській області.«Безумовно, що керівники органів місцевої влади теж мають бути особливо уважними до питання продажу підакцизної продукції і в межах компетенції вживати заходів з тим, щоб попередити безліцензійну торгівлю спиртним та тютюновими виробами на території громади. Окрім шкоди здоров’ю споживачів, підакцизна продукція, що перебуває у нелегальному обігу, позбавляє громад бюджетних надходжень. Тож фахівці податкової служби в межах своєї компетенції максимально долучаються до заходів з детінізації ринку реалізації підакцизної продукції», – зазначив в.о. начальника ГУ ДПС у Волинській області Сергій Кондратюк.Нагадаємо, що про факти реалізації, зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв і тютюнових виробів, немаркованих марками акцизного податку встановленого зразка, реалізацію таких товарів особам, які не досягли 18 років, чи торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами без наявності ліцензій, можна повідомити за номерами телефонів у м. Луцьк (0332) 777102 (чергова частина ГУ ДПС у Волинській області) або (0332) 724414 (управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС у Волинській області). Своє повідомлення ви можете також надіслати поштою за адресою: м. Луцьк, Київський майдан, 4 (конфіденційність гарантується).

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