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У Луцьку покажуть, якими могли бути Facebook-профілі Мазепи, Петлюри та Бандери

У Луцьку покажуть, якими могли бути Facebook-профілі Мазепи, Петлюри та Бандери
Цікаво, що б сказали про «формулу Штанмаєра» Іван Мазепа, Симон Петлюра чи Степан Бандера? І як би сьогодні виглядали їхні акаунти у Facebook. З ким би вони дружили у соцмережах тощо. Це ви зможете побачити на презентації виставки «Фактор свободи».

Захід організовують 11 жовтня о 12:00 у головному корпусі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (пр.Волі, 13), – інформують в інституті національної пам’яті. Про це пише Район.Луцьк.

Виставка «Фактор свободи» розповідає про трьох українців, чиїми іменами називали цілий народ, – Мазепу, Петлюру та Бандеру.

Біографії цих постатей різні, але їх єднає ідея свободи, яку вони прагнули здобути для свого народу. Проте на шляху до її реалізації стояв ворог – Російська імперія. У протистоянні з ним їхні імена стали символом для свого народу і тавром для його ворогів.

«Цілі покоління їхніх послідовників називали мазепинцями, петлюрівцями, бандерівцями. З вуст прихильників і ворогів ці імена звучали однаково пристрасно, перші вкладали в них захоплення і гордість, а другі – страх і ненависть. Вони досі так звучать. Свободолюбність, завзятість, незламність в українцях досі означують як мазепинське, петлюрівське, бандерівське. Ця виставка показує і людський, і символічний вимір цих людей. У цій виставці ідеться не тільки про Мазепу, Петлюру, Бандеру, як про звичайних людей, які були здатні на надзвичайні вчинки, а й про ціле середовище, яке було сформоване довкола них, їхніх послідовників, яких називали мазепинцями, петлюрівцями, бандерівцями», – закцентував співавтор виставки, кандидат історичних наук Володимир В’ятрович.

Автори виставки спробували уявити, який вигляд могли би мати профілі у фейсбук Мазепи, Петлюри, Бандери, які місця показала би їхня гугл-мапа, кого б вони зафрендили, показати світло та тіні їхніх ключових рішень. У виставці йдеться про «виклики» – Україну напередодні боротьби Мазепи, Петлюри і Бандери, про їхні відповіді і команди, які разом відстоювали нашу свободу. Про те, як сучасна армія вшановує традиції минулих подвигів.

У Луцьку покажуть, якими могли бути Facebook-профілі Мазепи, Петлюри та Бандери
У Луцьку покажуть, якими могли бути Facebook-профілі Мазепи, Петлюри та Бандери
У Луцьку покажуть, якими могли бути Facebook-профілі Мазепи, Петлюри та Бандери

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Теги: Іван Мазепа, Степан Бандера, Симон Петлюра, виставка, Український інститут національної пам'яті
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