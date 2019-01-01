Студент в критичному стані: потрібна кров і допомога велосипедисту, якого неподалік Луцька збив п'яний водій

Дмитру Сидоруку, якого 7 жовтня



Про це у Алла Жупанюк.



"7 жовтня, коли Діма їхав на велосипеді в селі Гірка Полонка, його збив п'яний водій!!! Його госпіталізували до 2 лікарні.

⠀

На сьогоднішній день Дмитро знаходиться в реанімації, до тями не приходить, має безліч переломів та крововилив в мозок! Зараз наш студент в критичному стані і потребує нашої з вами матеріальної допомоги!

⠀

Також потрібні будуть донори крові, коли Діма прийде до тями!!!", - йдеться в дописі.



Нагадаємо, що ввечері 7 жовтня 35-річний чоловік в стані алкогольного сп’яніння на автомобілі Opel Astra



Номер картки мами (Дахнюк Лариса Миколаївна):

4731 2191 1882 3008



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Студенту Волинського коледжу НУХТ, якого 7 жовтня збив п'яний водій , потрібна матеріальна допомога.Про це у facebook написала"7 жовтня, коли Діма їхав на велосипеді в селі Гірка Полонка, його збив п'яний водій!!! Його госпіталізували до 2 лікарні.На сьогоднішній день Дмитро знаходиться в реанімації, до тями не приходить, має безліч переломів та крововилив в мозок! Зараз наш студент в критичному стані і потребує нашої з вами матеріальної допомоги!Також потрібні будуть донори крові, коли Діма прийде до тями!!!", - йдеться в дописі.Нагадаємо, що ввечері 7 жовтня 35-річний чоловік в стані алкогольного сп’яніння на автомобілі Opel Astra збив Дмитра Сидорука . В автівці були й пасажири, які нібито теж були п`яні

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію