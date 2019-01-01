Студент в критичному стані: потрібна кров і допомога велосипедисту, якого неподалік Луцька збив п'яний водій
Сьогодні, 00:24
Студенту Волинського коледжу НУХТ Дмитру Сидоруку, якого 7 жовтня збив п'яний водій, потрібна матеріальна допомога.
Про це у facebook написала Алла Жупанюк.
"7 жовтня, коли Діма їхав на велосипеді в селі Гірка Полонка, його збив п'яний водій!!! Його госпіталізували до 2 лікарні.
⠀
На сьогоднішній день Дмитро знаходиться в реанімації, до тями не приходить, має безліч переломів та крововилив в мозок! Зараз наш студент в критичному стані і потребує нашої з вами матеріальної допомоги!
⠀
Також потрібні будуть донори крові, коли Діма прийде до тями!!!", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, що ввечері 7 жовтня 35-річний чоловік в стані алкогольного сп’яніння на автомобілі Opel Astra збив Дмитра Сидорука. В автівці були й пасажири, які нібито теж були п`яні.
Номер картки мами (Дахнюк Лариса Миколаївна):
4731 2191 1882 3008
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Про це у facebook написала Алла Жупанюк.
"7 жовтня, коли Діма їхав на велосипеді в селі Гірка Полонка, його збив п'яний водій!!! Його госпіталізували до 2 лікарні.
⠀
На сьогоднішній день Дмитро знаходиться в реанімації, до тями не приходить, має безліч переломів та крововилив в мозок! Зараз наш студент в критичному стані і потребує нашої з вами матеріальної допомоги!
⠀
Також потрібні будуть донори крові, коли Діма прийде до тями!!!", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, що ввечері 7 жовтня 35-річний чоловік в стані алкогольного сп’яніння на автомобілі Opel Astra збив Дмитра Сидорука. В автівці були й пасажири, які нібито теж були п`яні.
Номер картки мами (Дахнюк Лариса Миколаївна):
4731 2191 1882 3008
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