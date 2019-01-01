вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Студент в критичному стані: потрібна кров і допомога велосипедисту, якого неподалік Луцька збив п'яний водій

Студент в критичному стані: потрібна кров і допомога велосипедисту, якого неподалік Луцька збив п'яний водій
Студенту Волинського коледжу НУХТ Дмитру Сидоруку, якого 7 жовтня збив п'яний водій, потрібна матеріальна допомога.

Про це у facebook написала Алла Жупанюк.

"7 жовтня, коли Діма їхав на велосипеді в селі Гірка Полонка, його збив п'яний водій!!! Його госпіталізували до 2 лікарні.

На сьогоднішній день Дмитро знаходиться в реанімації, до тями не приходить, має безліч переломів та крововилив в мозок! Зараз наш студент в критичному стані і потребує нашої з вами матеріальної допомоги!

Також потрібні будуть донори крові, коли Діма прийде до тями!!!", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, що ввечері 7 жовтня 35-річний чоловік в стані алкогольного сп’яніння на автомобілі Opel Astra збив Дмитра Сидорука. В автівці були й пасажири, які нібито теж були п`яні.

Номер картки мами (Дахнюк Лариса Миколаївна):
4731 2191 1882 3008

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, допомога, Дмитро Сидорук, велосипедист, кров, НУХТ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У центрі Луцька встановили оригінальні лавки. ФОТО
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Студент в критичному стані: потрібна кров і допомога велосипедисту, якого неподалік Луцька збив п'яний водій
Сьогодні, 00:24
9 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У селі неподалік Луцька не можуть відкрити нову амбулаторію
08 жовтень, 23:38
На перепис населення планують виділити 3,4 мільярда гривень
08 жовтень, 22:56
Волинські патрульні розшукали чоловіка, який пішов з дому
08 жовтень, 22:30
Схожі новини
Подробиці аварії у Луцьку, в якій п`яний водій збив 17-річного велосипедиста Подробиці аварії у Луцьку, в якій п`яний водій збив 17-річного велосипедиста
08 жовтень, 10:33
Встановили особу загиблого в аварії у Ківерцівському районі велосипедиста Встановили особу загиблого в аварії у Ківерцівському районі велосипедиста
27 вересень, 10:32
Рідні продали усе та набрали кредитів: благають допомогти постраждалій в аварії дівчині з Волині Рідні продали усе та набрали кредитів: благають допомогти постраждалій в аварії дівчині з Волині
24 вересень, 10:14
У Луцьку легковик збив велосипедиста з 5-річним сином У Луцьку легковик збив велосипедиста з 5-річним сином
21 вересень, 00:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Студент в критичному стані: потрібна кров і допомога велосипедисту, якого неподалік Луцька збив п'яний водій
Сьогодні, 00:24
 0
9 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У селі неподалік Луцька не можуть відкрити нову амбулаторію
08 жовтень, 23:38
 0
На перепис населення планують виділити 3,4 мільярда гривень
08 жовтень, 22:56
 0
Волинські патрульні розшукали чоловіка, який пішов з дому
08 жовтень, 22:30
 0
Медіа
відео
1/8
﻿