В школі дітей годували супом з хробаками. ФОТО





Про це пишуть



Заявник до звернення додав фото, на якому в ложці з супом чітко видно черв’яків.



– Ось такий суп з білком, за словами працівників школи 66, дають дітям на обід вже тиждень! І це після масового отруєння в школі №11, – написав заявник.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На офіційному сайті Єдиного центру звернення громадян Одеської міськради розміщена скарга з тим, що в школі №66 у супі, призначеному для харчування дітей, виявили хробаків.Про це пишуть Факти Заявник до звернення додав фото, на якому в ложці з супом чітко видно черв’яків.– Ось такий суп з білком, за словами працівників школи 66, дають дітям на обід вже тиждень! І це після масового отруєння в школі №11, – написав заявник.

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