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В школі дітей годували супом з хробаками. ФОТО

В школі дітей годували супом з хробаками. ФОТО
На офіційному сайті Єдиного центру звернення громадян Одеської міськради розміщена скарга з тим, що в школі №66 у супі, призначеному для харчування дітей, виявили хробаків.

Про це пишуть Факти.

Заявник до звернення додав фото, на якому в ложці з супом чітко видно черв’яків.

– Ось такий суп з білком, за словами працівників школи 66, дають дітям на обід вже тиждень! І це після масового отруєння в школі №11, – написав заявник.

В школі дітей годували супом з хробаками. ФОТО
В школі дітей годували супом з хробаками. ФОТО

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Теги: школа, Одеса, суп, хробак
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