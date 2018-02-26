В школі дітей годували супом з хробаками. ФОТО
Сьогодні, 01:37
На офіційному сайті Єдиного центру звернення громадян Одеської міськради розміщена скарга з тим, що в школі №66 у супі, призначеному для харчування дітей, виявили хробаків.
Про це пишуть Факти.
Заявник до звернення додав фото, на якому в ложці з супом чітко видно черв’яків.
– Ось такий суп з білком, за словами працівників школи 66, дають дітям на обід вже тиждень! І це після масового отруєння в школі №11, – написав заявник.
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Про це пишуть Факти.
Заявник до звернення додав фото, на якому в ложці з супом чітко видно черв’яків.
– Ось такий суп з білком, за словами працівників школи 66, дають дітям на обід вже тиждень! І це після масового отруєння в школі №11, – написав заявник.
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