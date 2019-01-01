У Харкові посеред вулиці у чоловіка відібрали мільйон гривень





Зловмисники зникли з місця злочину на автомобілі «Toyota Camry» білого кольору, державний номер АІ 1527 СІ. Про це повідомляє



За наказом начальника ГУНП в Харківській області Валерія Сокуренка, по місту та області введена поліцейська операція «Перехоплення».



На пошуки зловмисників орієнтовано особовий склад харківської поліції.



Інформація про подію зареєстрована в Основ’янському відділі поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8 жовтня по провулку Троїцькому невідомі, погрожуючи ножем 30-річному чоловіку, заволоділи сумкою з грошима.Зловмисники зникли з місця злочину на автомобілі «Toyota Camry» білого кольору, державний номер АІ 1527 СІ. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області За наказом начальника ГУНП в Харківській області, по місту та області введена поліцейська операція «Перехоплення».На пошуки зловмисників орієнтовано особовий склад харківської поліції.Інформація про подію зареєстрована в Основ’янському відділі поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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