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У Харкові посеред вулиці у чоловіка відібрали мільйон гривень

У Харкові посеред вулиці у чоловіка відібрали мільйон гривень
8 жовтня по провулку Троїцькому невідомі, погрожуючи ножем 30-річному чоловіку, заволоділи сумкою з грошима.

Зловмисники зникли з місця злочину на автомобілі «Toyota Camry» білого кольору, державний номер АІ 1527 СІ. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

За наказом начальника ГУНП в Харківській області Валерія Сокуренка, по місту та області введена поліцейська операція «Перехоплення».

На пошуки зловмисників орієнтовано особовий склад харківської поліції.

Інформація про подію зареєстрована в Основ’янському відділі поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У Харкові посеред вулиці у чоловіка відібрали мільйон гривень



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Теги: гроші, поліція, пограбування, Харків, план перехоплення
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