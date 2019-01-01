У Харкові посеред вулиці у чоловіка відібрали мільйон гривень
Сьогодні, 03:26
8 жовтня по провулку Троїцькому невідомі, погрожуючи ножем 30-річному чоловіку, заволоділи сумкою з грошима.
Зловмисники зникли з місця злочину на автомобілі «Toyota Camry» білого кольору, державний номер АІ 1527 СІ. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
За наказом начальника ГУНП в Харківській області Валерія Сокуренка, по місту та області введена поліцейська операція «Перехоплення».
На пошуки зловмисників орієнтовано особовий склад харківської поліції.
Інформація про подію зареєстрована в Основ’янському відділі поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
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Зловмисники зникли з місця злочину на автомобілі «Toyota Camry» білого кольору, державний номер АІ 1527 СІ. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
За наказом начальника ГУНП в Харківській області Валерія Сокуренка, по місту та області введена поліцейська операція «Перехоплення».
На пошуки зловмисників орієнтовано особовий склад харківської поліції.
Інформація про подію зареєстрована в Основ’янському відділі поліції. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
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