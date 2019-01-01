9 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:18
9 жовтня в народі відзначають Івана Богослова, який вважається наставником іконної справи і покровителем живописців.
Іменини сьогодні святкують: Іван, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 9 жовтня
– Сніг пішов 9 жовтня – через 40 днів очікуйте на справжню зиму.
– Сонячний і теплий день 9 жовтня віщує дощовий липень.
– До першого снігу на деревах залишилося досить багато листя – чекайте холодної зими.
– Йде дощ 9 жовтня – негода триватиме ще 2 тижні.
Що можна робити 9 жовтня
1. Цей день сприятливий для поїздок – все, що ви забажаєте в майбутньому здійсниться.
Що не можна робити 9 жовтня
1. Не одягайте у цей день старе і незручне взуття – до поганого життєвого шляху.
2. Не сваріться з родиною, не бажайте нікому зла і не допускайте поганих думок – все може повернутися до вас бідою.
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Іменини сьогодні святкують: Іван, - пише 24 канал.
Народні прикмети на 9 жовтня
– Сніг пішов 9 жовтня – через 40 днів очікуйте на справжню зиму.
– Сонячний і теплий день 9 жовтня віщує дощовий липень.
– До першого снігу на деревах залишилося досить багато листя – чекайте холодної зими.
– Йде дощ 9 жовтня – негода триватиме ще 2 тижні.
Що можна робити 9 жовтня
1. Цей день сприятливий для поїздок – все, що ви забажаєте в майбутньому здійсниться.
Що не можна робити 9 жовтня
1. Не одягайте у цей день старе і незручне взуття – до поганого життєвого шляху.
2. Не сваріться з родиною, не бажайте нікому зла і не допускайте поганих думок – все може повернутися до вас бідою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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