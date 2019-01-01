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9 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

9 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
9 жовтня в народі відзначають Івана Богослова, який вважається наставником іконної справи і покровителем живописців.

Іменини сьогодні святкують: Іван, - пише 24 канал.

Народні прикмети на 9 жовтня

– Сніг пішов 9 жовтня – через 40 днів очікуйте на справжню зиму.

– Сонячний і теплий день 9 жовтня віщує дощовий липень.

– До першого снігу на деревах залишилося досить багато листя – чекайте холодної зими.

– Йде дощ 9 жовтня – негода триватиме ще 2 тижні.

Що можна робити 9 жовтня

1. Цей день сприятливий для поїздок – все, що ви забажаєте в майбутньому здійсниться.

Що не можна робити 9 жовтня

1. Не одягайте у цей день старе і незручне взуття – до поганого життєвого шляху.

2. Не сваріться з родиною, не бажайте нікому зла і не допускайте поганих думок – все може повернутися до вас бідою.



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Теги: 9 жовтня, жовтень
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