Вдарив ножем у груди: у Луцьку серійний злодій напав на чоловіка





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, -



Під час суду встановили, що з 14 жовтня по 26 грудня минулого року обвинувачений здійснив низку злочинів, зокрема під приводом привітань витягнув з кишені потерпілого гаманець з 9,5 тис. грн, поблизу кафе «Coffee Gelato» витягнув у чоловіка, який спав на лавці, 3,5 тис. грн, а також витягнув з розстебнутої куртки у ще одного потерпілого гаманець.



Втім, цим чоловік не обмежився, адже в окремих випадках він застосовував до потерпілих насилля. Так, під час пограбування чоловіка поблизу супермаркету «Експрес Там-Там» на проспекті Відродження обвинувачений вдарив його в обличчя, після він впав. По тому грабіжник погрожував ножем чоловіку та під час боротьби наніс йому удар в задню поверхню грудної клітки. Після цього обвинувачений вкрав у нього телефон. На щастя, чоловік відбувся лише раною.



Окрім цього, обвинувачений знайшов під мостом на вулиці Ковельській 28 патронів, які зберігав за адресою проживання до моменту вилучення працівниками правоохоронних органів.



Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю, розкаявся та просив суворо його не карати.



Відтак, суд визнав його винним та призначив покарання у виді п'яти років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині серійний грабіжник здійснив низку злочинів, в одному з яких навіть застосував ніж, вдаривши ним в спину потерпілому. На щастя, рана виявилася несерйозною.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - Волинські Новини. Під час суду встановили, що з 14 жовтня по 26 грудня минулого року обвинувачений здійснив низку злочинів, зокрема під приводом привітань витягнув з кишені потерпілого гаманець з 9,5 тис. грн, поблизу кафе «Coffee Gelato» витягнув у чоловіка, який спав на лавці, 3,5 тис. грн, а також витягнув з розстебнутої куртки у ще одного потерпілого гаманець.Втім, цим чоловік не обмежився, адже в окремих випадках він застосовував до потерпілих насилля. Так, під час пограбування чоловіка поблизу супермаркету «Експрес Там-Там» на проспекті Відродження обвинувачений вдарив його в обличчя, після він впав. По тому грабіжник погрожував ножем чоловіку та під час боротьби наніс йому удар в задню поверхню грудної клітки. Після цього обвинувачений вкрав у нього телефон. На щастя, чоловік відбувся лише раною.Окрім цього, обвинувачений знайшов під мостом на вулиці Ковельській 28 патронів, які зберігав за адресою проживання до моменту вилучення працівниками правоохоронних органів.Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю, розкаявся та просив суворо його не карати.Відтак, суд визнав його винним та призначив покарання у виді п'яти років позбавлення волі.

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