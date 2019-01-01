У Володимирі у відділенні «Нової пошти» затримали студента з наркотиками
Сьогодні, 11:58
Волинянин, студент Національного університету біоресурсів і природокористування України сплатить штраф за придбання наркотичних речовин в мережі "Інтернет".
Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду, повідомляє ІА "Конкурент".
Зазначено, що перебуваючи у Києві 6 серпня, студент замовив десять грамів канабісу та три таблетки з вмістом MDMA (екстезі, – ред.). 7 серпня він, користуючись платіжною системою, переслав "дилеру" 1200 гривень, а вже 9 серпня забрав посилку з наркотиками у відділенні "Нової пошти" у Володимирі-Волинському.
Після цього він був відразу затриманий поліцією.
Прокурор та обвинувачений уклали угоду про визнання винуватості.
Суд призначив йому покарання у вигляді штрафу в обсязі 1 190 гривень.
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Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду, повідомляє ІА "Конкурент".
Зазначено, що перебуваючи у Києві 6 серпня, студент замовив десять грамів канабісу та три таблетки з вмістом MDMA (екстезі, – ред.). 7 серпня він, користуючись платіжною системою, переслав "дилеру" 1200 гривень, а вже 9 серпня забрав посилку з наркотиками у відділенні "Нової пошти" у Володимирі-Волинському.
Після цього він був відразу затриманий поліцією.
Прокурор та обвинувачений уклали угоду про визнання винуватості.
Суд призначив йому покарання у вигляді штрафу в обсязі 1 190 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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