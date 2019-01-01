У Володимирі у відділенні «Нової пошти» затримали студента з наркотиками. ОНОВЛЕНО





Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду, повідомляє ІА



Зазначено, що перебуваючи у Києві 6 серпня, студент замовив десять грамів канабісу та три таблетки з вмістом MDMA (екстезі, – ред.). 7 серпня він, користуючись платіжною системою, переслав "дилеру" 1200 гривень, а вже 9 серпня забрав посилку з наркотиками у відділенні "Нової пошти" у Володимирі-Волинському.



Після цього він був відразу затриманий поліцією.



Прокурор та обвинувачений уклали угоду про визнання винуватості.



Суд призначив йому покарання у вигляді штрафу в обсязі 1 190 гривень.



Нагадують, за правилами компанії «Нова Пошта», клієнти не мають права відправляти наркотичні речовини, вогнепальну зброю, комплектуючі, боєприпаси і вибухові речовини, азбест, вогненебезпечні, легкозаймисті речовини, радіоактивні елементи, отруйні речовини. Не можна перевозити балони з газом, автомобільні акумулятори, тварин, рослини, продукти харчування, які швидко псуються.



Згідно з Публічним договором, розміщеним на офіційному сайті компанії, «Нова Пошта» не зобов’язана здійснювати перевірку змісту відправлення і відповідності упаковки особливостям відправлення, вимогам чинного законодавства і державним стандартам. Беручи посилки для відправки, оператори в відділеннях «Нова Пошта» діють в рамках чинного законодавства України.



Згідно ч. 2 ст. 917 Цивільного кодексу України відправник повинен пред’явити у встановлений строк вантаж, який підлягає перевезенню, в належній тарі та (або) упаковці; вантаж має бути також замаркований відповідно до встановлених вимог. Перевізник має право відмовитися від прийняття вантажу, що поданий у тарі та (або) упаковці, які не відповідають встановленим вимогам, а також у разі відсутності або неналежного маркування вантажу (ч. 3 ст. 917 ЦКУ). Якщо працівники компанії бачать підозрілі вантажі, відразу повідомляють в компетентні органи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянин, студент Національного університету біоресурсів і природокористування України сплатить штраф за придбання наркотичних речовин в мережі "Інтернет".Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду, повідомляє ІА "Конкурент". Зазначено, що перебуваючи у Києві 6 серпня, студент замовив десять грамів канабісу та три таблетки з вмістом MDMA (екстезі, – ред.). 7 серпня він, користуючись платіжною системою, переслав "дилеру" 1200 гривень, а вже 9 серпня забрав посилку з наркотиками у відділенні "Нової пошти" у Володимирі-Волинському.Після цього він був відразу затриманий поліцією.Прокурор та обвинувачений уклали угоду про визнання винуватості.Суд призначив йому покарання у вигляді штрафу в обсязі 1 190 гривень.Нагадують, за правилами компанії «Нова Пошта», клієнти не мають права відправляти наркотичні речовини, вогнепальну зброю, комплектуючі, боєприпаси і вибухові речовини, азбест, вогненебезпечні, легкозаймисті речовини, радіоактивні елементи, отруйні речовини. Не можна перевозити балони з газом, автомобільні акумулятори, тварин, рослини, продукти харчування, які швидко псуються.Згідно з Публічним договором, розміщеним на офіційному сайті компанії, «Нова Пошта» не зобов’язана здійснювати перевірку змісту відправлення і відповідності упаковки особливостям відправлення, вимогам чинного законодавства і державним стандартам. Беручи посилки для відправки, оператори в відділеннях «Нова Пошта» діють в рамках чинного законодавства України.Згідно ч. 2 ст. 917 Цивільного кодексу України відправник повинен пред’явити у встановлений строк вантаж, який підлягає перевезенню, в належній тарі та (або) упаковці; вантаж має бути також замаркований відповідно до встановлених вимог. Перевізник має право відмовитися від прийняття вантажу, що поданий у тарі та (або) упаковці, які не відповідають встановленим вимогам, а також у разі відсутності або неналежного маркування вантажу (ч. 3 ст. 917 ЦКУ). Якщо працівники компанії бачать підозрілі вантажі, відразу повідомляють в компетентні органи.

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