Безхатьку, який жив в кущах у Ковелі на меморіалі, знайшли помешкання
Сьогодні, 09:40
У Ковелі на меморіали Слави неподалік "Вічного вогню" жив безхатько, якому завдяки розголосу інформації вдалось знайти помешкання.
Чоловік під великим, розлогим кущем облаштував собі місце для ночівлі, - пише ПроКовель.
Місяць тому депутат Ковельської міської ради Володимир Косцьов’ят на засіданні виконавчого комітету міськради звернувся до очільника Ковеля Олега Кіндера з проханням допомогти чоловікові, який мешкає на території меморіалу Слави. Обранець громади був занепокоєний тим, що з настанням морозів цей чоловік може там і загинути, тому намагався допомогти знайти бідоласі хоча б якесь помешкання для прожиття. Втім, згодом, як повідомив Володимир Косцьов’ят, з мерії йому надійшла відповідь, що чоловік «відмовився від реабілітаційного центру. Він, мовляв, обрав такий спосіб життя».
Одночасно депутат звернувся за допомогою і до начальника Ковельського відділу поліції Івана Туся. Звідти отримав відповідь, що поліція знайшла того чоловіка під кущей і розмістила його в Любомльському реабілітаційному центрі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Чоловік під великим, розлогим кущем облаштував собі місце для ночівлі, - пише ПроКовель.
Місяць тому депутат Ковельської міської ради Володимир Косцьов’ят на засіданні виконавчого комітету міськради звернувся до очільника Ковеля Олега Кіндера з проханням допомогти чоловікові, який мешкає на території меморіалу Слави. Обранець громади був занепокоєний тим, що з настанням морозів цей чоловік може там і загинути, тому намагався допомогти знайти бідоласі хоча б якесь помешкання для прожиття. Втім, згодом, як повідомив Володимир Косцьов’ят, з мерії йому надійшла відповідь, що чоловік «відмовився від реабілітаційного центру. Він, мовляв, обрав такий спосіб життя».
Одночасно депутат звернувся за допомогою і до начальника Ковельського відділу поліції Івана Туся. Звідти отримав відповідь, що поліція знайшла того чоловіка під кущей і розмістила його в Любомльському реабілітаційному центрі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У селі на Волині встановлять в'їзний знак. ФОТО
Сьогодні, 10:06
У Рівному поліцейський покінчив з життям під час чергування
Сьогодні, 09:56
Безхатьку, який жив в кущах у Ковелі на меморіалі, знайшли помешкання
Сьогодні, 09:40
Вдарив ножем у груди: у Луцьку серійний злодій напав на чоловіка
Сьогодні, 09:24
9 жовтня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:18
Медіа