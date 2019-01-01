Безхатьку, який жив в кущах у Ковелі на меморіалі, знайшли помешкання





Чоловік під великим, розлогим кущем облаштував собі місце для ночівлі, - пише



Місяць тому депутат Ковельської міської ради Володимир Косцьов’ят на засіданні виконавчого комітету міськради звернувся до очільника Ковеля Олега Кіндера



Одночасно депутат звернувся за допомогою і до начальника Ковельського відділу поліції Івана Туся. Звідти отримав відповідь, що поліція знайшла того чоловіка під кущей і розмістила його в Любомльському реабілітаційному центрі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на меморіали Слави неподалік "Вічного вогню" жив безхатько, якому завдяки розголосу інформації вдалось знайти помешкання.Чоловік під великим, розлогим кущем облаштував собі місце для ночівлі, - пише ПроКовель. Місяць тому депутат Ковельської міської ради Володимир Косцьов’ят на засіданні виконавчого комітету міськради звернувся до очільника Ковеля Олега Кіндера з проханням допомогти чоловікові, який мешкає на території меморіалу Слави. Обранець громади був занепокоєний тим, що з настанням морозів цей чоловік може там і загинути, тому намагався допомогти знайти бідоласі хоча б якесь помешкання для прожиття. Втім, згодом, як повідомив Володимир Косцьов’ят, з мерії йому надійшла відповідь, що чоловік «відмовився від реабілітаційного центру. Він, мовляв, обрав такий спосіб життя».Одночасно депутат звернувся за допомогою і до начальника Ковельського відділу поліції Івана Туся. Звідти отримав відповідь, що поліція знайшла того чоловіка під кущей і розмістила його в Любомльському реабілітаційному центрі.

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