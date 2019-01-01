У селі на Волині встановлять в'їзний знак. ФОТО





Про це розповів директор Судченського ліцею Валерій Панасюк, - повідомляє Любешівська газета



Зауважують, кожен клас зі своїм керівником склав звернення-побажання для майбутніх поколінь земляків, від себе загальне створили і педагоги ліцею. Також до капсули вклали книгу про історію цього села.



Чимало селян долучилося до участі в значимій події. Місцевий священник, де встановлюватимуть в'їзний знак та возніс молитви до Господа з проханням благословити цю хорошу справу.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Судче Любешівського району освятили місце, де згодом встановлять в'їзний знак. Крім того, в одну із підпор у фундаменті майбутньої «брами» громада вклала послання для нащадків (капсулу часу).Про це розповів директор Судченського ліцею, - повідомляє Любешівська газета "Нове життя" Зауважують, кожен клас зі своїм керівником склав звернення-побажання для майбутніх поколінь земляків, від себе загальне створили і педагоги ліцею. Також до капсули вклали книгу про історію цього села.Чимало селян долучилося до участі в значимій події. Місцевий священник, де встановлюватимуть в'їзний знак та возніс молитви до Господа з проханням благословити цю хорошу справу.

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