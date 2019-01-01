У селі на Волині встановлять в'їзний знак. ФОТО
Сьогодні, 10:06
У селі Судче Любешівського району освятили місце, де згодом встановлять в'їзний знак. Крім того, в одну із підпор у фундаменті майбутньої «брами» громада вклала послання для нащадків (капсулу часу).
Про це розповів директор Судченського ліцею Валерій Панасюк, - повідомляє Любешівська газета "Нове життя".
Зауважують, кожен клас зі своїм керівником склав звернення-побажання для майбутніх поколінь земляків, від себе загальне створили і педагоги ліцею. Також до капсули вклали книгу про історію цього села.
Чимало селян долучилося до участі в значимій події. Місцевий священник, де встановлюватимуть в'їзний знак та возніс молитви до Господа з проханням благословити цю хорошу справу.
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Про це розповів директор Судченського ліцею Валерій Панасюк, - повідомляє Любешівська газета "Нове життя".
Зауважують, кожен клас зі своїм керівником склав звернення-побажання для майбутніх поколінь земляків, від себе загальне створили і педагоги ліцею. Також до капсули вклали книгу про історію цього села.
Чимало селян долучилося до участі в значимій події. Місцевий священник, де встановлюватимуть в'їзний знак та возніс молитви до Господа з проханням благословити цю хорошу справу.
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