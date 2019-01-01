На Волині п’яний водій впав з мотоцикла і травмувався





Дорожньо-транспортна пригода сталася по першій годині ночі поблизу стаціонарного посту поліції «Цумань», - пише ГУНП Волинської області.



За кермом мотоцикла Shineray перебував 31-річний житель селища Цумань Ківерцівського району. Керуючи мотоциклом в стані алкогольного сп’яніння, молодий чоловік не впорався із керуванням та впав.



Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у неврологію Ківерцівської центральної районної лікарні.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, штраф від 3,4 тис. грн. до 8,5 тис. грн. або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років.



Нагадаємо, що 7 жовтня, у Луцькому районі







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