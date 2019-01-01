У ковельській лікарні лікують чоловіче безпліддя
Сьогодні, 10:42
У Ковельському центрі ендоурології лікують чоловіче безпліддя лапароскопічним доступом.
Про це повідомляє "Ковельське МТМО" на сторінці у Facebook.
За словами лікарів, варикоцелє (варикозне розширення вен сім'яного канатику) - найчастіша причина чоловічого безпліддя і складає 40% від усіх випадків.
Лапароскопічна варикоцельектомія - найефективніше лікування даного захворювання, суть якого полягає в припиненні кровотоку в ураженій вені, що призводить до відновлення нормальної функції яєчка.
Зауважують, що порівняно з класичним оперативним методом лікування, така операція дозволяє зменшити ризик рецидиву в 4 рази.
"Бережіть своє здоров'я!", - йдеться у дописі.
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Про це повідомляє "Ковельське МТМО" на сторінці у Facebook.
За словами лікарів, варикоцелє (варикозне розширення вен сім'яного канатику) - найчастіша причина чоловічого безпліддя і складає 40% від усіх випадків.
Лапароскопічна варикоцельектомія - найефективніше лікування даного захворювання, суть якого полягає в припиненні кровотоку в ураженій вені, що призводить до відновлення нормальної функції яєчка.
Зауважують, що порівняно з класичним оперативним методом лікування, така операція дозволяє зменшити ризик рецидиву в 4 рази.
"Бережіть своє здоров'я!", - йдеться у дописі.
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