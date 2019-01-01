У ковельській лікарні лікують чоловіче безпліддя





Про це повідомляє



За словами лікарів, варикоцелє (варикозне розширення вен сім'яного канатику) - найчастіша причина чоловічого безпліддя і складає 40% від усіх випадків.



Лапароскопічна варикоцельектомія - найефективніше лікування даного захворювання, суть якого полягає в припиненні кровотоку в ураженій вені, що призводить до відновлення нормальної функції яєчка.



Зауважують, що порівняно з класичним оперативним методом лікування, така операція дозволяє зменшити ризик рецидиву в 4 рази.



"Бережіть своє здоров'я!", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському центрі ендоурології лікують чоловіче безпліддя лапароскопічним доступом.Про це повідомляє "Ковельське МТМО" на сторінці у Facebook.За словами лікарів, варикоцелє (варикозне розширення вен сім'яного канатику) - найчастіша причина чоловічого безпліддя і складає 40% від усіх випадків.Лапароскопічна варикоцельектомія - найефективніше лікування даного захворювання, суть якого полягає в припиненні кровотоку в ураженій вені, що призводить до відновлення нормальної функції яєчка.Зауважують, що порівняно з класичним оперативним методом лікування, така операція дозволяє зменшити ризик рецидиву в 4 рази."Бережіть своє здоров'я!", - йдеться у дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію