Затримали двох волинян, які ловили рибу з човна сітками





Інцидент стався 7 жовтня близько 7 години, - повідомляє пресслужба



Рибоохоронний патруль виявив двох порушників, які здійснювали вилов риби забороненим знаряддям – риболовецькою сіткою з дерев'яного човна. Завдяки оперативним діям працівників рибоохорони, чоловікам не вдалося завдати шкоди рибному господарству.



На осіб склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направали до районного суду для притягнення порушників до відповідальності.



Довідкова інформація:



Порушення правил рибальства карається як накладенням штрафів, так і притягненням до кримінальної відповідальності. Сума штрафів за порушення правил рибальства згідно КУпАП становить від 340 до 680 грн. За незаконне зайняття рибним промислом, що завдало істотну шкоду передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 249 ККУ. Штраф від 1 700 до 3 400 грн або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу.







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