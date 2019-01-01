вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Затримали двох волинян, які ловили рибу з човна сітками

Затримали двох волинян, які ловили рибу з човна сітками
Поблизу села Озютичі Локачинського району біля озера затримали двох браконьєрів, які ловили рибу забороненим знаряддям.

Інцидент стався 7 жовтня близько 7 години, - повідомляє пресслужба патруля у Волинській області.

Рибоохоронний патруль виявив двох порушників, які здійснювали вилов риби забороненим знаряддям – риболовецькою сіткою з дерев'яного човна. Завдяки оперативним діям працівників рибоохорони, чоловікам не вдалося завдати шкоди рибному господарству.

На осіб склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направали до районного суду для притягнення порушників до відповідальності.

Довідкова інформація:

Порушення правил рибальства карається як накладенням штрафів, так і притягненням до кримінальної відповідальності. Сума штрафів за порушення правил рибальства згідно КУпАП становить від 340 до 680 грн. За незаконне зайняття рибним промислом, що завдало істотну шкоду передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 249 ККУ. Штраф від 1 700 до 3 400 грн або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу.

Затримали двох волинян, які ловили рибу з човна сітками
Затримали двох волинян, які ловили рибу з човна сітками


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, браконьєри, рибоохоронний патруль
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У центрі Луцька встановили оригінальні лавки. ФОТО
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
9-річна дівчина потонула на Дніпропетровщині, намагаючись зловити телефон
Сьогодні, 11:37
На перехід раптово вискочив пішохід: у Луцьку на Молоді – аварія
Сьогодні, 11:11
Затримали двох волинян, які ловили рибу з човна сітками
Сьогодні, 11:05
Зловили волинянина, який вкрав у чоловіка авто
Сьогодні, 10:59
У Ратнівському районі розпочався опалювальний сезон
Сьогодні, 10:46
Схожі новини
Спіймали волинянина, який ловив рибу сіткою на водосховищі Спіймали волинянина, який ловив рибу сіткою на водосховищі
17 вересень, 12:22
На Волині спіймали трьох чоловіків, які ловили рибу сіткою. ФОТО На Волині спіймали трьох чоловіків, які ловили рибу сіткою. ФОТО
27 серпень, 15:19
На Волині спіймали «на гарячому» двох рибалок-браконьєрів. ФОТО На Волині спіймали «на гарячому» двох рибалок-браконьєрів. ФОТО
09 серпень, 17:11
На Волині спіймали «на гарячому» трьох чоловіків, які ловили рибу кловнею. ФОТО На Волині спіймали «на гарячому» трьох чоловіків, які ловили рибу кловнею. ФОТО
06 серпень, 16:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У пологовому Івано-Франківська померла 27-річна жінка
Сьогодні, 12:04
 0
У Володимирі у відділенні «Нової пошти» затримали студента з наркотиками
Сьогодні, 11:58
 0
Волинським храм відзначив престольне свято. ФОТО
Сьогодні, 11:52
 0
9-річна дівчина потонула на Дніпропетровщині, намагаючись зловити телефон
Сьогодні, 11:37
 0
На перехід раптово вискочив пішохід: у Луцьку на Молоді – аварія
Сьогодні, 11:11
 0
Медіа
відео
1/8
﻿