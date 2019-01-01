На перехід раптово вискочив пішохід: у Луцьку на Молоді – аварія
Сьогодні, 11:11
ДТП за участю двох авто сталася 9 жовтня на проспекті Молоді в Луцьку.
Як повідомили очевидці Інформаційному агентству Волинські Новини, близько 9.30 перед пішохідним переходом, поблизу бару «Бучер», зіткнулися Volkswagen та Opel.
Зі слів одного з водіїв, причиною аварії стало те, що на перехід несподівано вискочив пішохід. А слизька через дощ дорога не дала змоги вчасно загальмувати.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
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Як повідомили очевидці Інформаційному агентству Волинські Новини, близько 9.30 перед пішохідним переходом, поблизу бару «Бучер», зіткнулися Volkswagen та Opel.
Зі слів одного з водіїв, причиною аварії стало те, що на перехід несподівано вискочив пішохід. А слизька через дощ дорога не дала змоги вчасно загальмувати.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
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