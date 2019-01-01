вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На перехід раптово вискочив пішохід: у Луцьку на Молоді – аварія

На перехід раптово вискочив пішохід: у Луцьку на Молоді – аварія
ДТП за участю двох авто сталася 9 жовтня на проспекті Молоді в Луцьку.

Як повідомили очевидці Інформаційному агентству Волинські Новини, близько 9.30 перед пішохідним переходом, поблизу бару «Бучер», зіткнулися Volkswagen та Opel.

Зі слів одного з водіїв, причиною аварії стало те, що на перехід несподівано вискочив пішохід. А слизька через дощ дорога не дала змоги вчасно загальмувати.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

На перехід раптово вискочив пішохід: у Луцьку на Молоді – аварія
На перехід раптово вискочив пішохід: у Луцьку на Молоді – аварія

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У центрі Луцька встановили оригінальні лавки. ФОТО
Хтось – «латифундист», а хтось – без клаптика: скільки землі задекларували депутати Луцькради
Відоме ім’я завідувачки поліклініки на Волині, яка «погоріла» на схемі хабарництва
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинським храм відзначив престольне свято. ФОТО
Сьогодні, 11:52
9-річна дівчина потонула на Дніпропетровщині, намагаючись зловити телефон
Сьогодні, 11:37
На перехід раптово вискочив пішохід: у Луцьку на Молоді – аварія
Сьогодні, 11:11
Затримали двох волинян, які ловили рибу з човна сітками
Сьогодні, 11:05
Зловили волинянина, який вкрав у чоловіка авто
Сьогодні, 10:59
Схожі новини
Подробиці аварії у Луцьку, в якій п`яний водій збив 17-річного велосипедиста Подробиці аварії у Луцьку, в якій п`яний водій збив 17-річного велосипедиста
08 жовтень, 10:33
Подробиці аварії у Луцьку, в якій дівчину збили на переході Подробиці аварії у Луцьку, в якій дівчину збили на переході
04 жовтень, 10:32
У Луцьку за день трапилось 10 аварій У Луцьку за день трапилось 10 аварій
04 жовтень, 09:56
У Луцьку «швидка» влетіла у легковик. ФОТО У Луцьку «швидка» влетіла у легковик. ФОТО
03 жовтень, 14:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У пологовому Івано-Франківська померла 27-річна жінка
Сьогодні, 12:04
 0
У Володимирі у відділенні «Нової пошти» затримали студента з наркотиками
Сьогодні, 11:58
 0
Волинським храм відзначив престольне свято. ФОТО
Сьогодні, 11:52
 0
9-річна дівчина потонула на Дніпропетровщині, намагаючись зловити телефон
Сьогодні, 11:37
 0
На перехід раптово вискочив пішохід: у Луцьку на Молоді – аварія
Сьогодні, 11:11
 0
Медіа
відео
1/8
﻿