На перехід раптово вискочив пішохід: у Луцьку на Молоді – аварія





Як повідомили очевидці Інформаційному агентству



Зі слів одного з водіїв, причиною аварії стало те, що на перехід несподівано вискочив пішохід. А слизька через дощ дорога не дала змоги вчасно загальмувати.



На щастя, обійшлося без постраждалих.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ДТП за участю двох авто сталася 9 жовтня на проспекті Молоді в Луцьку.Як повідомили очевидці Інформаційному агентству Волинські Новини , близько 9.30 перед пішохідним переходом, поблизу бару «Бучер», зіткнулися Volkswagen та Opel.Зі слів одного з водіїв, причиною аварії стало те, що на перехід несподівано вискочив пішохід. А слизька через дощ дорога не дала змоги вчасно загальмувати.На щастя, обійшлося без постраждалих.

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