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Де у Луцьку та на Волині не буде світла 10 жовтня

Де у Луцьку та на Волині не буде світла 10 жовтня
На Волині 10 жовтня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:

Володимир-Волинський район

1. 09:00 - 17:00
м. Володимир-Волинський, вул.: Зимнівська, 31-69, 50-60, Рокицького, Гулевичівни
2. 09:00 - 17:00
с. Хворостів частково

Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.

Іваничівський район

1. 9 :00 - 16:30
с. Будятичі вул. І. Франка 1-11, вул. 8-го Березня 2-32, провулок Північний 1-16

Камінь-Каширський район

1. 09:30 – 17:00
Школа, Водонапірна башня.
с. Волиця, вул. Л.Українки, вул. Травнева.

Ківерцівський район

1 КТП-199 9:00-17:00
КТП-199 с.Сокиричі
КТП-199 с.Сокиричі
вул.Шкільна,буд.37-49(непарні),буд.44-58(парні) вул.Шкільна,буд.30-38,40,42,вул.Набережна,буд.1-48
вул.Зелена,буд.1-10,

Ковельський район

1. ПЛ-0,4кВ від ЩТП №749 9:00-17:00 ФОП Смірнов В.М. м.Ковель, вул.В.Стуса

Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.

місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано.


Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано.


Любомльський та Шацький райони
Вимкнень споживачів не заплановано.

Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.

Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано.


місто Нововолинськ

1. 09:00-17:00
Стоматологія, магазин «Автозапчастини» м.Нововолинськ
вул.Зелена, 1-15, 16А, 2-14
п-т Дружби, 31-41
вул.Світла, 1-37, 2-32
вул.Героїв УПА

Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.

Рожищенський район

1 ПЛ-0,4 кВ ЩТП-478 9:00-17:00 с.Мильськ, вул. Весела, Жовтнева,1-27,2-30, Кільцева,1-21,4-18.
2 ПЛ-0,4 кВ КТП-429 9:00-17:00 смт.Дубище кіоск, КНС, станція очистки води. смт. Дубище , вул. Дібрівська, Шевченка,Прилісна, 1-3,4,6,Польова,1-43,2-52,45-51.
3 ПЛ-0,4 кВ КТП-434 9:00-17:00 с.Копачівка ФАП с. Копачівка , вул. Польова,Молодіжна,Ювілейна
4 ПЛ-0,4 кВ КТП-196 9:00-17:00 с.Ясенівка зерносховище
5 ПЛ-10кВ Л71-02 9:00-17:00 с.Трилісці
с.Мар’янівка
с.Линівка
с.Малинівка с.Трилісці
с.Мар’янівка
с.Линівка
с.Малинівка
6 ПЛ-0,4 кВ КТП-257 9:00-17:00 с.Городині церква, ФАП, клуб с.Городині, в.Центральна, Лісова, Гранична
7 ПЛ-0,4 кВ КТП-262 9:00-17:00 с.Линівка, в.Гранична
8 ПЛ-0,4 кВ КТП-173 9:00-17:00 с.Березолуки контора, магазини, торговий кіоск, контора с/р, поштове відділення, АТС, ППМ, клуб, шкільна котельня. с.Березолуки, вул.Шевченка, Перемоги, Підозерна.
9 ПЛ-0,4 кВ КТП-273 9:00-17:00 с.Тростянка, школа, магазин с.Тростянка, в.Центральна, Нова
10 ПЛ-10кВ Л71-03 9:00-17:00 с.Забара
с.Мирославка
с.Мильськ
с.Забара
с.Мирославка
с.Мильськ

11 ПЛ-10кВ Л43-02 9:00-17:00 с.Духче
с.Берегове
с.Сокіл кар’єр.
с.Духче
с.Берегове
с.Сокіл

Старовижівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.

Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано.


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Теги: відключення, світло, Волинь
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