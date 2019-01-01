Волинським храм відзначив престольне свято. ФОТО
Сьогодні, 11:52
Прихожани храму, названому на честь преподобного Сергія Радонезького, відзначили престольне свято.
Про це повідомили на Facebook-сторінці храмового комплексу Почаївської ікони Божої матері, що у Ковелі.
8 жовтня православні ковельчани, разом з духовенством на чолі з Високопреосвященнішим Володимиром митрополитом Володимир-Волинським та Ковельським, вшанували пам’ять преподобного Сергія Радонезького у храмі, названому на честь святого.
Ще з самого ранку до храмового комплексу Почаївської ікони Божої Матері, де стоїть церква-іменинниця, прийшли віруючі люди.
Владику Володимира зустріли діти вітаннями, хлібом і сіллю.
«Божественна Літургія, багато причасників, Хресний хід, Молебень, вітання, нагороди - усе як у всіх на Престольному святі», – йдеться на сторінці.
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Про це повідомили на Facebook-сторінці храмового комплексу Почаївської ікони Божої матері, що у Ковелі.
8 жовтня православні ковельчани, разом з духовенством на чолі з Високопреосвященнішим Володимиром митрополитом Володимир-Волинським та Ковельським, вшанували пам’ять преподобного Сергія Радонезького у храмі, названому на честь святого.
Ще з самого ранку до храмового комплексу Почаївської ікони Божої Матері, де стоїть церква-іменинниця, прийшли віруючі люди.
Владику Володимира зустріли діти вітаннями, хлібом і сіллю.
«Божественна Літургія, багато причасників, Хресний хід, Молебень, вітання, нагороди - усе як у всіх на Престольному святі», – йдеться на сторінці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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