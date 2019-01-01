Волинським храм відзначив престольне свято. ФОТО

Прихожани храму, названому на честь преподобного Сергія Радонезького, відзначили престольне свято.Про це повідомили на Facebook-сторінці храмового комплексу Почаївської ікони Божої матері, що у Ковелі.8 жовтня православні ковельчани, разом з духовенством на чолі з Високопреосвященнішим Володимиром митрополитом Володимир-Волинським та Ковельським, вшанували пам’ять преподобного Сергія Радонезького у храмі, названому на честь святого.Ще з самого ранку до храмового комплексу Почаївської ікони Божої Матері, де стоїть церква-іменинниця, прийшли віруючі люди.Владику Володимира зустріли діти вітаннями, хлібом і сіллю.«Божественна Літургія, багато причасників, Хресний хід, Молебень, вітання, нагороди - усе як у всіх на Престольному святі», – йдеться на сторінці.