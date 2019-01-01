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Волинським храм відзначив престольне свято. ФОТО

Волинським храм відзначив престольне свято. ФОТО
Прихожани храму, названому на честь преподобного Сергія Радонезького, відзначили престольне свято.

Про це повідомили на Facebook-сторінці храмового комплексу Почаївської ікони Божої матері, що у Ковелі.

8 жовтня православні ковельчани, разом з духовенством на чолі з Високопреосвященнішим Володимиром митрополитом Володимир-Волинським та Ковельським, вшанували пам’ять преподобного Сергія Радонезького у храмі, названому на честь святого.

Ще з самого ранку до храмового комплексу Почаївської ікони Божої Матері, де стоїть церква-іменинниця, прийшли віруючі люди.

Владику Володимира зустріли діти вітаннями, хлібом і сіллю.

«Божественна Літургія, багато причасників, Хресний хід, Молебень, вітання, нагороди - усе як у всіх на Престольному святі», – йдеться на сторінці.

Волинським храм відзначив престольне свято. ФОТО
Волинським храм відзначив престольне свято. ФОТО
Волинським храм відзначив престольне свято. ФОТО
Волинським храм відзначив престольне свято. ФОТО
Волинським храм відзначив престольне свято. ФОТО
Волинським храм відзначив престольне свято. ФОТО
Волинським храм відзначив престольне свято. ФОТО
Волинським храм відзначив престольне свято. ФОТО
Волинським храм відзначив престольне свято. ФОТО

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Теги: свято, храм, церква, Волинь, Ковель
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