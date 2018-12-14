У пологовому Івано-Франківська померла 27-річна жінка





Це сталося в міському клінічному перинатальному центрі, - пише



Як інформує "Галицький кореспондент", у жінки була кровотеча. Більше про причини смерті нічого не відомо, а лікарі пологового будинку відмовляються коментувати ситуацію.



Про смерть породіллі повідомив її чоловік Любомир Цуцяк на своїй Facebook-сторінці в понеділок, 7 жовтня. Саме з того моменту поліція взялася за розслідування цієї справи.



Зазначають, що журналісти досі не можуть отримати коментарі у лікарів цього пологового будинку.



Народжена дитина померлої жінки наразі знаходиться в пологовому будинку.



У прес-службі місцевої поліції зазначили, що чоловік породіллі звернувся до них із заявою про некомпетентність лікарів. Копи відкрили справу за статтею "непрофесійне виконання лікарями своїх обов'язків".



"Моя найдорочжа, найщиріша, найлюбиміша Наталя. Як багато я хочу тобі сказати але мені не хватить слів, щоб описати свій біль і тугу за тобою. Ти була сенсом мого життя, який обірвався в один міг. Подарувала мені сина, а сама відійшла до Бога. Я зроблю все для нашого сина, тільки ніколи не зможу одного, замінити йому тебе. Ти була б найкращою мамою у світі для свого малюсика, але Бог вирішив по іншому. Люблю тебе сильно сильно, вічно твій Любчик", - написав чоловік.

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