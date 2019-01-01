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Волиняни намагались переправити до Польщі контрабанду. ФОТО

Волиняни намагались переправити до Польщі контрабанду. ФОТО
Військовослужбовці пункту пропуску «Римачі» затримали трьох чоловіків, які хотіли доправити до Польщі контрабандні сигарети.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Інформацію щодо плану правопорушників завчасно здобули оперативні прикордонники Північного регіонального управління. Під час її реалізації військовослужбовці відділу «Римачі» затримали трьох місцевих мешканців, які рухались у бік державного кордону з п’ятьма пакунками сигарет.

Наразі понад 4 тис. пачок сигарет та повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 204 ККУ передали співробітникам Нацполіції.

На контрабандистів складені процесуальні документи за ст. 202 та 204-1 ККУ про адміністративні правопорушення, матеріали скеровано до суду.

Волиняни намагались переправити до Польщі контрабанду. ФОТО
Волиняни намагались переправити до Польщі контрабанду. ФОТО

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Теги: сигарети, Волинь, прикордонник
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