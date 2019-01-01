Волиняни намагались переправити до Польщі контрабанду. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі



Інформацію щодо плану правопорушників завчасно здобули оперативні прикордонники Північного регіонального управління. Під час її реалізації військовослужбовці відділу «Римачі» затримали трьох місцевих мешканців, які рухались у бік державного кордону з п’ятьма пакунками сигарет.



Наразі понад 4 тис. пачок сигарет та повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 204 ККУ передали співробітникам Нацполіції.



На контрабандистів складені процесуальні документи за ст. 202 та 204-1 ККУ про адміністративні правопорушення, матеріали скеровано до суду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Військовослужбовці пункту пропуску «Римачі» затримали трьох чоловіків, які хотіли доправити до Польщі контрабандні сигарети.Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ Інформацію щодо плану правопорушників завчасно здобули оперативні прикордонники Північного регіонального управління. Під час її реалізації військовослужбовці відділу «Римачі» затримали трьох місцевих мешканців, які рухались у бік державного кордону з п’ятьма пакунками сигарет.Наразі понад 4 тис. пачок сигарет та повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 204 ККУ передали співробітникам Нацполіції.На контрабандистів складені процесуальні документи за ст. 202 та 204-1 ККУ про адміністративні правопорушення, матеріали скеровано до суду.

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