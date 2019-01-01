У Луцьку за вересень працівники КП «Ласка» відловили 29 безпритульних собак
Сьогодні, 12:26
Працівники комунального підприємства «Ласка» у вересні відловили 29 безпритульних тварин.
Про це йдеться на сайті Луцькради.
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Зазначають, що у КП «Ласка» стерилізували 45 тварин, вакцинували 23 особин, для 34-х безпритульних тварин знайшли нових господарів.
Тварин, повернутих на місце відлову, відповідно до діючої Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у місті Луцьку на 2019-2020 роки - 17.
На тимчасовому утриманні підприємства перебуває 268 особин.
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Про це йдеться на сайті Луцькради.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Центр Луцька «окупували» зграї безпритульних собак
Зазначають, що у КП «Ласка» стерилізували 45 тварин, вакцинували 23 особин, для 34-х безпритульних тварин знайшли нових господарів.
Тварин, повернутих на місце відлову, відповідно до діючої Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у місті Луцьку на 2019-2020 роки - 17.
На тимчасовому утриманні підприємства перебуває 268 особин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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