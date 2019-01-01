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У Луцьку за вересень працівники КП «Ласка» відловили 29 безпритульних собак

У Луцьку за вересень працівники КП «Ласка» відловили 29 безпритульних собак
Працівники комунального підприємства «Ласка» у вересні відловили 29 безпритульних тварин.

Про це йдеться на сайті Луцькради.

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Зазначають, що у КП «Ласка» стерилізували 45 тварин, вакцинували 23 особин, для 34-х безпритульних тварин знайшли нових господарів.

Тварин, повернутих на місце відлову, відповідно до діючої Програми регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у місті Луцьку на 2019-2020 роки - 17.

На тимчасовому утриманні підприємства перебуває 268 особин.


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Теги: Луцьк, собаки, Ласка
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