«Бабине літо»: в Україну повертається тепло
Сьогодні, 12:40
В Україну повертається тепла погода. Найближчої ночі заморозки практично повністю залишать територію країни, за винятком, можливо, крайнього сходу України.
Про це повідомила на сторінці у Facebook головний синоптик Наталія Діденко.
Завтра вдень, 10 жовтня, стовпчики термометрів показуватимуть аж до +14...+20 градусів тепла.
Трохи свіжіше буде в західних областях, +12...+16 градусів після нещодавніх 2-5 градусів морозу вночі.
Синоптик зауважує, дощі можливі на Заході України, вздовж північного кордону, а на решті території суттєві опади - малоймовірні.
Також додає, південно-західний вітер може бути поривчастим, часом до сильного.
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Про це повідомила на сторінці у Facebook головний синоптик Наталія Діденко.
Завтра вдень, 10 жовтня, стовпчики термометрів показуватимуть аж до +14...+20 градусів тепла.
Трохи свіжіше буде в західних областях, +12...+16 градусів після нещодавніх 2-5 градусів морозу вночі.
Синоптик зауважує, дощі можливі на Заході України, вздовж північного кордону, а на решті території суттєві опади - малоймовірні.
Також додає, південно-західний вітер може бути поривчастим, часом до сильного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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