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«Бабине літо»: в Україну повертається тепло

«Бабине літо»: в Україну повертається тепло
В Україну повертається тепла погода. Найближчої ночі заморозки практично повністю залишать територію країни, за винятком, можливо, крайнього сходу України.

Про це повідомила на сторінці у Facebook головний синоптик Наталія Діденко.

Завтра вдень, 10 жовтня, стовпчики термометрів показуватимуть аж до +14...+20 градусів тепла.

Трохи свіжіше буде в західних областях, +12...+16 градусів після нещодавніх 2-5 градусів морозу вночі.

Синоптик зауважує, дощі можливі на Заході України, вздовж північного кордону, а на решті території суттєві опади - малоймовірні.

Також додає, південно-західний вітер може бути поривчастим, часом до сильного.

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Теги: погода, Україна, тепло
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