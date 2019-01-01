«Бабине літо»: в Україну повертається тепло





Про це повідомила Наталія Діденко.



Завтра вдень, 10 жовтня, стовпчики термометрів показуватимуть аж до +14...+20 градусів тепла.



Трохи свіжіше буде в західних областях, +12...+16 градусів після нещодавніх 2-5 градусів морозу вночі.



Синоптик зауважує, дощі можливі на Заході України, вздовж північного кордону, а на решті території суттєві опади - малоймовірні.



Також додає, південно-західний вітер може бути поривчастим, часом до сильного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україну повертається тепла погода. Найближчої ночі заморозки практично повністю залишать територію країни, за винятком, можливо, крайнього сходу України.Про це повідомила на сторінці у Facebook головний синоптик Завтра вдень, 10 жовтня, стовпчики термометрів показуватимуть аж до +14...+20 градусів тепла.Трохи свіжіше буде в західних областях, +12...+16 градусів після нещодавніх 2-5 градусів морозу вночі.Синоптик зауважує, дощі можливі на Заході України, вздовж північного кордону, а на решті території суттєві опади - малоймовірні.Також додає, південно-західний вітер може бути поривчастим, часом до сильного.

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