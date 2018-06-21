У селі під Луцьком ремонтують аварійну вулицю. ФОТО

У селі Зміїнець закінчують ремонт вулиці Нижньої.Про це повідомила голова Княгининівської ОТГна сторінці громади у Facebook.Вона зазначила, що капремонт розпочали ще у жовтні 2017 року. Тоді відремонтували перші 145 метрів дороги.«Робили проект з водовідведенням і враховували складність відведення дощової води, яка підчас злив потоком йшла з Луцька. Проект капремонту дороговартісний та довготривалий», – підкреслили Олена Твердохліб.Голова ОТГ повідомила, що підрядник ще 8 жовтня почав класти верхній шар асфальтованого покриття.«Дякую платникам податків за допомогою яких було реалізовано цей проект! Дякую за терпіння жителям вулиці Нижня та суміжних вулиць!» – резюмувала посадовиця.