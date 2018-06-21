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У селі під Луцьком ремонтують аварійну вулицю. ФОТО

У селі під Луцьком ремонтують аварійну вулицю. ФОТО
У селі Зміїнець закінчують ремонт вулиці Нижньої.

Про це повідомила голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб на сторінці громади у Facebook.

Вона зазначила, що капремонт розпочали ще у жовтні 2017 року. Тоді відремонтували перші 145 метрів дороги.

«Робили проект з водовідведенням і враховували складність відведення дощової води, яка підчас злив потоком йшла з Луцька. Проект капремонту дороговартісний та довготривалий», – підкреслили Олена Твердохліб.

Голова ОТГ повідомила, що підрядник ще 8 жовтня почав класти верхній шар асфальтованого покриття.

«Дякую платникам податків за допомогою яких було реалізовано цей проект! Дякую за терпіння жителям вулиці Нижня та суміжних вулиць!» – резюмувала посадовиця.

У селі під Луцьком ремонтують аварійну вулицю. ФОТО
У селі під Луцьком ремонтують аварійну вулицю. ФОТО
У селі під Луцьком ремонтують аварійну вулицю. ФОТО
У селі під Луцьком ремонтують аварійну вулицю. ФОТО
У селі під Луцьком ремонтують аварійну вулицю. ФОТО
У селі під Луцьком ремонтують аварійну вулицю. ФОТО
У селі під Луцьком ремонтують аварійну вулицю. ФОТО
У селі під Луцьком ремонтують аварійну вулицю. ФОТО

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Теги: дорога, ремонт, Зміїнець
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