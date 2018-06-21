У селі під Луцьком ремонтують аварійну вулицю. ФОТО
Сьогодні, 13:25
У селі Зміїнець закінчують ремонт вулиці Нижньої.
Про це повідомила голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб на сторінці громади у Facebook.
Вона зазначила, що капремонт розпочали ще у жовтні 2017 року. Тоді відремонтували перші 145 метрів дороги.
«Робили проект з водовідведенням і враховували складність відведення дощової води, яка підчас злив потоком йшла з Луцька. Проект капремонту дороговартісний та довготривалий», – підкреслили Олена Твердохліб.
Голова ОТГ повідомила, що підрядник ще 8 жовтня почав класти верхній шар асфальтованого покриття.
«Дякую платникам податків за допомогою яких було реалізовано цей проект! Дякую за терпіння жителям вулиці Нижня та суміжних вулиць!» – резюмувала посадовиця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомила голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб на сторінці громади у Facebook.
Вона зазначила, що капремонт розпочали ще у жовтні 2017 року. Тоді відремонтували перші 145 метрів дороги.
«Робили проект з водовідведенням і враховували складність відведення дощової води, яка підчас злив потоком йшла з Луцька. Проект капремонту дороговартісний та довготривалий», – підкреслили Олена Твердохліб.
Голова ОТГ повідомила, що підрядник ще 8 жовтня почав класти верхній шар асфальтованого покриття.
«Дякую платникам податків за допомогою яких було реалізовано цей проект! Дякую за терпіння жителям вулиці Нижня та суміжних вулиць!» – резюмувала посадовиця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Польщі троє п'яних українців вдерлись до будинку жінки і намагались її пограбувати
Сьогодні, 14:03
На Волині горіла квартира: постраждалих немає. ФОТО
Сьогодні, 13:51
У селі під Луцьком ремонтують аварійну вулицю. ФОТО
Сьогодні, 13:25
У Нововолинську каменем розбили двері магазину. ФОТО
Сьогодні, 12:59
«Бабине літо»: в Україну повертається тепло
Сьогодні, 12:40
Медіа