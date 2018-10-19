Волинянин, який хотів продати амфетамін, проведе у в'язниці чотири роки





Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду, передає



Чоловіка затримали 18 лютого 2019 року у Володимирі-Волинському після того, як він збув 370 грамів порошкоподібної білої речовини, у складі якої був амфетамін (10,91 грама амфетаміна у перерахунку на суху речовину), особі, анкетні дані якої змінили та застосували заходи безпеки щодо неї.



Зловмисник отримав за "товар" 3 140 доларів. Під час судового засідання він зазначив, що в середині січня 2018 року поруч із дискотекою знайшов згорток, в якому знахолився амфетамін. Також чоловік вказав на свою обізнаність про її віднесення до психотропних речовин, оскільки раніше пробував її вживати. Зберігав вказану речовину у гаражі свого товариша, якому про вказаний факт не було нічого відомо.



Влітку він познайомився з майбутнім "покупцем". В ході спілкування з ним домовились про збут останньому вказаної речовини за 3140 доларів США. Під час збуту 18 лютого 2019 року його затримали співробітники СБУ. Зазначив, що кошти йому були потрібні для допомоги хворим батькам.



Чоловіка засудили до чотирьох років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинянин хотів продати 370 грамів амфетаміну та потрапив до рук правоохоронців.Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду, передає Конкурент Чоловіка затримали 18 лютого 2019 року у Володимирі-Волинському після того, як він збув 370 грамів порошкоподібної білої речовини, у складі якої був амфетамін (10,91 грама амфетаміна у перерахунку на суху речовину), особі, анкетні дані якої змінили та застосували заходи безпеки щодо неї.Зловмисник отримав за "товар" 3 140 доларів. Під час судового засідання він зазначив, що в середині січня 2018 року поруч із дискотекою знайшов згорток, в якому знахолився амфетамін. Також чоловік вказав на свою обізнаність про її віднесення до психотропних речовин, оскільки раніше пробував її вживати. Зберігав вказану речовину у гаражі свого товариша, якому про вказаний факт не було нічого відомо.Влітку він познайомився з майбутнім "покупцем". В ході спілкування з ним домовились про збут останньому вказаної речовини за 3140 доларів США. Під час збуту 18 лютого 2019 року його затримали співробітники СБУ. Зазначив, що кошти йому були потрібні для допомоги хворим батькам.Чоловіка засудили до чотирьох років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна.

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