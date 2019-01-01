Жінка, яка руйнує стереотипи: волинянка багато років працює водієм рейсового автобуса

Жителька села Кортеліси Ратнівського районупрацює водієм рейсового автобуса.Уже понад десяток років вірний товариш жінки – автобус, на якому об’їздила чи не всі закутки рідної Ратнівщини, - інформує Волинський обласний центр зайнятості.Зазначається, що Тетяна вирішила спробувати втілити у життя давні мрії щодо започаткування власної справи і поєднати хобі з реальною можливістю заробітку. Тож з березня 2005 року до тепер вона успішно реалізовує себе, як приватний підприємець у сфері надання послуг пасажирських перевезень, розширюючи напрямки діяльності, залучивши до справи всю сім’ю.Щодня пані Тетяна долає сотні кілометрів. Не зважаючи на погоду, її пасажири вчасно опиняються в потрібному місці."Упродовж чотирнадцяти років за кермом маршрутки траплялося всяке: тож я вмію і відремонтувати, і з пасажирами поладнати. Вони для мене за стільки років стали рідними", – розповідає жінка.До слова, Тетяна має у своєму підпорядкуванні 6 одиниць техніки.