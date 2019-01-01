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Жінка, яка руйнує стереотипи: волинянка багато років працює водієм рейсового автобуса

Жінка, яка руйнує стереотипи: волинянка багато років працює водієм рейсового автобуса
Жителька села Кортеліси Ратнівського району Тетяна Тричук працює водієм рейсового автобуса.

Уже понад десяток років вірний товариш жінки – автобус, на якому об’їздила чи не всі закутки рідної Ратнівщини, - інформує Волинський обласний центр зайнятості.

Зазначається, що Тетяна вирішила спробувати втілити у життя давні мрії щодо започаткування власної справи і поєднати хобі з реальною можливістю заробітку. Тож з березня 2005 року до тепер вона успішно реалізовує себе, як приватний підприємець у сфері надання послуг пасажирських перевезень, розширюючи напрямки діяльності, залучивши до справи всю сім’ю.

Щодня пані Тетяна долає сотні кілометрів. Не зважаючи на погоду, її пасажири вчасно опиняються в потрібному місці.

"Упродовж чотирнадцяти років за кермом маршрутки траплялося всяке: тож я вмію і відремонтувати, і з пасажирами поладнати. Вони для мене за стільки років стали рідними", – розповідає жінка.

До слова, Тетяна має у своєму підпорядкуванні 6 одиниць техніки.

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Теги: водій, рейсовий автобус
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