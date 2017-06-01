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На Волині викрили подружжя, яке займалось контрабандою наркотиків

На Волині викрили подружжя, яке займалось контрабандою наркотиків
На території Рівненської та Волинської областей Служба безпеки України блокувала діяльність міжрегіональної організованої групи, учасники якої займались контрабандою прекурсорів та збутом метамфетаміну.

Організував наркобізнес раніше судимий за аналогічні злочини мешканець Рівного. До складу кримінального угруповання входило також подружжя з Волині, яке безпосередньо здійснювало контрабандні поставки в Україну псевдоефедриновмісних пігулок «Cirrus». Переробляли прекурсор у нарколабораторії, облаштованій у приватному домоволодінні ще одного учасника групи на Рівненщині. Готовий «товар» ділки збували роздрібними партіями серед місцевих наркозалежних осіб. За попередніми оцінками, такий «бізнес» щомісяця приносив понад мільйон гривень нелегального прибутку.

На початку жовтня правоохоронці затримали подружжя контрабандистів на митному посту «Устилуг» Волинської митниці під час чергової спроби ввезення понад тисячі ста псевдоефедриновмісних пігулок. Одночасно у Рівненському районі був затриманий організатор оборудки та ще один зі спільників.

Під час обшуків за місцями проживання та у підсобних приміщеннях фігурантів справи, а також у нарколабораторії правоохоронці виявили велику кількість прекурсорів та розфасовані і підготовлені до збуту наркотики.

У межах відкритого кримінального провадження зловмисникам повідомилипро підозру у вчиненні злочинів, передбачених статтями 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) та 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.

На Волині викрили подружжя, яке займалось контрабандою наркотиків
На Волині викрили подружжя, яке займалось контрабандою наркотиків
На Волині викрили подружжя, яке займалось контрабандою наркотиків

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Теги: наркотики, Волинь, контрабанда
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