Волинянам розповіли, чи можна підходити до чаші без натільного хреста

Андрій Музольф розповів, чи може православна людина підходити до чаші без натільного хреста.



Про це йдеться на сайті

Він додає, це питання знаходиться не стільки в області православної каноніки, скільки в сфері приватного благочестя людини, що бере участь в церковних таїнствах.



За його словами, прямих вказівок на необхідність носіння натільного хреста немає ні в Служебниках, ні Требниках, але фактично така практика повинна бути звичайною справою справжнього православного християнина.



Натільний хрест – це символ нашої віри в розіп'ятого Господа нашого Ісуса Христа, який врятував нас від гріха, смерті і влади диявола саме через Свою смерть на Хресті.



Таким чином, він пояснює, якщо людина підходить до чаші з Тілом і Кров’ю Христовими без натільного хреста з тієї причини, що втратив його або, наприклад, якщо обірвався ланцюжок і хрест лежить в кишені – тут немає нічого поганого.



Але якщо людина робить це навмисно, не вважаючи носіння натільного хреста для себе необхідним, треба сприймати таку поведінку як небезпечний сигнал і з такими людьми, перш ніж допускати їх до Чаші, краще всього заздалегідь поговорити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Доцент Київської духовної академіїрозповів, чи може православна людина підходити до чаші без натільного хреста.Про це йдеться на сайті "Православна Волинь".

Він додає, це питання знаходиться не стільки в області православної каноніки, скільки в сфері приватного благочестя людини, що бере участь в церковних таїнствах.За його словами, прямих вказівок на необхідність носіння натільного хреста немає ні в Служебниках, ні Требниках, але фактично така практика повинна бути звичайною справою справжнього православного християнина.Натільний хрест – це символ нашої віри в розіп'ятого Господа нашого Ісуса Христа, який врятував нас від гріха, смерті і влади диявола саме через Свою смерть на Хресті.Таким чином, він пояснює, якщо людина підходить до чаші з Тілом і Кров’ю Христовими без натільного хреста з тієї причини, що втратив його або, наприклад, якщо обірвався ланцюжок і хрест лежить в кишені – тут немає нічого поганого.Але якщо людина робить це навмисно, не вважаючи носіння натільного хреста для себе необхідним, треба сприймати таку поведінку як небезпечний сигнал і з такими людьми, перш ніж допускати їх до Чаші, краще всього заздалегідь поговорити.

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