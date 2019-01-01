Волинянин у землянці ховав зброю та патрони





Про це



За інформацією, о 20:52 працівники Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області вилучили 22 патрони калібру 5.45 та 21 патрон калібру 7.62. Окрім цього, у землянці, де проживає чоловік, виявили предмет, схожий на холодну зброю.



Правоохоронцям чоловік пояснив, що патрони знайшов.



Наразі вилучене направили на експертизу. Тривають слідчі дії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 8-го жовтня правоохоронці вилучили у мешканця Володимир-Волинського району 43 патрони різного калібру. 39-річний чоловік зберігав їх у землянці на лісосмузі між селами Овадне і Льотниче.Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.За інформацією, о 20:52 працівники Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області вилучили 22 патрони калібру 5.45 та 21 патрон калібру 7.62. Окрім цього, у землянці, де проживає чоловік, виявили предмет, схожий на холодну зброю.Правоохоронцям чоловік пояснив, що патрони знайшов.Наразі вилучене направили на експертизу. Тривають слідчі дії.

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