Волинянин у землянці ховав зброю та патрони
Сьогодні, 21:03
8-го жовтня правоохоронці вилучили у мешканця Володимир-Волинського району 43 патрони різного калібру. 39-річний чоловік зберігав їх у землянці на лісосмузі між селами Овадне і Льотниче.
Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.
За інформацією, о 20:52 працівники Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області вилучили 22 патрони калібру 5.45 та 21 патрон калібру 7.62. Окрім цього, у землянці, де проживає чоловік, виявили предмет, схожий на холодну зброю.
Правоохоронцям чоловік пояснив, що патрони знайшов.
Наразі вилучене направили на експертизу. Тривають слідчі дії.
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Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.
За інформацією, о 20:52 працівники Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області вилучили 22 патрони калібру 5.45 та 21 патрон калібру 7.62. Окрім цього, у землянці, де проживає чоловік, виявили предмет, схожий на холодну зброю.
Правоохоронцям чоловік пояснив, що патрони знайшов.
Наразі вилучене направили на експертизу. Тривають слідчі дії.
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