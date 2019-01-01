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Волинянин у землянці ховав зброю та патрони

Волинянин у землянці ховав зброю та патрони
8-го жовтня правоохоронці вилучили у мешканця Володимир-Волинського району 43 патрони різного калібру. 39-річний чоловік зберігав їх у землянці на лісосмузі між селами Овадне і Льотниче.

Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.

За інформацією, о 20:52 працівники Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області вилучили 22 патрони калібру 5.45 та 21 патрон калібру 7.62. Окрім цього, у землянці, де проживає чоловік, виявили предмет, схожий на холодну зброю.

Правоохоронцям чоловік пояснив, що патрони знайшов.

Наразі вилучене направили на експертизу. Тривають слідчі дії.

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Теги: землянка, патрони, зброя
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