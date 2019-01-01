Немовля, яке у Рівному народила 12-річна дівчинка, планують перевести у дитбудинок
Сьогодні, 15:16
Немовля, яке у Рівному народила 12-річна мама, планують перевести у дитячий будинок у Закарпатській області.
Про це повідомляє Рівненський перинатальний центр на своїй офіційній сторінці у Facebook.
Неповнолітня мати відмовилась від сина. Хлопчик має вроджену ваду і потребує особливого догляду.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Розповіли про родину 12-річної породіллі зі сміттєзвалища у Рівному. ФОТО. ВІДЕО
"Мама дитини мешканка Закарпатської області, тож наразі ведуться перемовини щодо переведення хлопчика в один із закладів Закарпаття"- розповідає заступник головного лікаря з неонатології Галина Ковальова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Рівненський перинатальний центр на своїй офіційній сторінці у Facebook.
Неповнолітня мати відмовилась від сина. Хлопчик має вроджену ваду і потребує особливого догляду.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Розповіли про родину 12-річної породіллі зі сміттєзвалища у Рівному. ФОТО. ВІДЕО
"Мама дитини мешканка Закарпатської області, тож наразі ведуться перемовини щодо переведення хлопчика в один із закладів Закарпаття"- розповідає заступник головного лікаря з неонатології Галина Ковальова.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Осінній призов: 65 волинян відправили на службу в армію
Сьогодні, 15:55
Немовля, яке у Рівному народила 12-річна дівчинка, планують перевести у дитбудинок
Сьогодні, 15:16
Медіа