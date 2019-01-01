Немовля, яке у Рівному народила 12-річна дівчинка, планують перевести у дитбудинок





Про це повідомляє Рівненський перинатальний центр на своїй офіційній сторінці у Facebook.



Неповнолітня мати відмовилась від сина. Хлопчик має вроджену ваду і потребує особливого догляду.



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"Мама дитини мешканка Закарпатської області, тож наразі ведуться перемовини щодо переведення хлопчика в один із закладів Закарпаття"- розповідає заступник головного лікаря з неонатології Галина Ковальова.

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