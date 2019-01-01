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Немовля, яке у Рівному народила 12-річна дівчинка, планують перевести у дитбудинок

Немовля, яке у Рівному народила 12-річна дівчинка, планують перевести у дитбудинок
Немовля, яке у Рівному народила 12-річна мама, планують перевести у дитячий будинок у Закарпатській області.

Про це повідомляє Рівненський перинатальний центр на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Неповнолітня мати відмовилась від сина. Хлопчик має вроджену ваду і потребує особливого догляду.

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"Мама дитини мешканка Закарпатської області, тож наразі ведуться перемовини щодо переведення хлопчика в один із закладів Закарпаття"- розповідає заступник головного лікаря з неонатології Галина Ковальова.

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Теги: Рівне, немовля, дитина
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