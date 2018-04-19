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Осінній призов: 65 волинян відправили на службу в армію

Осінній призов: 65 волинян відправили на службу в армію
65 волинських призовників сьогодні, 9 жовтня, з обласного військового комісаріату вирушили на строкову службу до різних підрозділів Збройних сил України.

Про це інформує Суспільне Волині.

Зі слів військового комісара Романа Кулика, під час осінньої призовної кампанії до лав українського війська призвуть 495 волинян.

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Теги: призов, армія, Волинь
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