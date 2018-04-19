Осінній призов: 65 волинян відправили на службу в армію
Сьогодні, 15:55
65 волинських призовників сьогодні, 9 жовтня, з обласного військового комісаріату вирушили на строкову службу до різних підрозділів Збройних сил України.
Про це інформує Суспільне Волині.
Зі слів військового комісара Романа Кулика, під час осінньої призовної кампанії до лав українського війська призвуть 495 волинян.
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Про це інформує Суспільне Волині.
Зі слів військового комісара Романа Кулика, під час осінньої призовної кампанії до лав українського війська призвуть 495 волинян.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Тікають, приносять довідки і виїжджають цілими сім’ями: як волиняни «відмазуються» від служби
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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