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У Луцьку у перинатальному центрі народилося три двійні за добу

У Луцьку у перинатальному центрі народилося три двійні за добу
У Волинському обласному перинатальному центрі за минулу добу народилося три двійні. Це перші двійні, які з’явилися на світ у новозбудованому центрі.

Про це у коментарі ІА «Конкурент» розповіла очільниця медзакладу Ірина Горавська.

За її словами, перша двійня – це два хлопчики, дві наступні – дівчатка. Усі три породіллі не місцеві. Народжувати до обласного центру приїхали з Ратнівського, Рожинщенського та Камінь-Каширського районів.

Загалом за неповний місяць після відкриття перинаталаьного центру там народилося 82 дитини. З них – 38 хлопчиків та 44 дівчинки.

"Для нас, лікарів, не основне – хлопчик чи дівчинка, основне –здоровий чи не здоровий", – зазначила Ірина Горавська.

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Теги: волинський перинатальний центр, три двійні, волинянки
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