У Луцьку у перинатальному центрі народилося три двійні за добу
Сьогодні, 19:15
У Волинському обласному перинатальному центрі за минулу добу народилося три двійні. Це перші двійні, які з’явилися на світ у новозбудованому центрі.
Про це у коментарі ІА «Конкурент» розповіла очільниця медзакладу Ірина Горавська.
За її словами, перша двійня – це два хлопчики, дві наступні – дівчатка. Усі три породіллі не місцеві. Народжувати до обласного центру приїхали з Ратнівського, Рожинщенського та Камінь-Каширського районів.
Загалом за неповний місяць після відкриття перинаталаьного центру там народилося 82 дитини. З них – 38 хлопчиків та 44 дівчинки.
"Для нас, лікарів, не основне – хлопчик чи дівчинка, основне –здоровий чи не здоровий", – зазначила Ірина Горавська.
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Про це у коментарі ІА «Конкурент» розповіла очільниця медзакладу Ірина Горавська.
За її словами, перша двійня – це два хлопчики, дві наступні – дівчатка. Усі три породіллі не місцеві. Народжувати до обласного центру приїхали з Ратнівського, Рожинщенського та Камінь-Каширського районів.
Загалом за неповний місяць після відкриття перинаталаьного центру там народилося 82 дитини. З них – 38 хлопчиків та 44 дівчинки.
"Для нас, лікарів, не основне – хлопчик чи дівчинка, основне –здоровий чи не здоровий", – зазначила Ірина Горавська.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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