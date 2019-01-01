У Ковелі зловили автомобільного злодія
Сьогодні, 16:10
У Ковелі поліцейські затримали 33-річного автомобільного злодія.
До поліції звернувся 34-річний житель міста із заявою про крадіжку, - пише Ковельський відділ поліції Волинської області.
Чоловік повідомив, що вночі з його автомобіля Citroen, котрий був припаркований у дворі багатоповерхівки, викрали автомагнітолу та USB накопичувач. Сума завданих матеріальних збитків склала майже 2 тис. грн.
Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв 33-річний житель Старовижівського району.
Як з’ясувалось, волиянин причетний ще до однієї аналогічної крадіжки, котру вчинив у вересні цього ж року у Ковелі. До слова, він уже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки з проникненням.
Правопорушника затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.
Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену повторно. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту від трьох до шести місяців, обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.
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До поліції звернувся 34-річний житель міста із заявою про крадіжку, - пише Ковельський відділ поліції Волинської області.
Чоловік повідомив, що вночі з його автомобіля Citroen, котрий був припаркований у дворі багатоповерхівки, викрали автомагнітолу та USB накопичувач. Сума завданих матеріальних збитків склала майже 2 тис. грн.
Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв 33-річний житель Старовижівського району.
Як з’ясувалось, волиянин причетний ще до однієї аналогічної крадіжки, котру вчинив у вересні цього ж року у Ковелі. До слова, він уже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки з проникненням.
Правопорушника затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.
Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену повторно. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту від трьох до шести місяців, обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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