У Ковелі зловили автомобільного злодія

У Ковелі поліцейські затримали 33-річного автомобільного злодія.До поліції звернувся 34-річний житель міста із заявою про крадіжку, - пише Ковельський відділ поліції Волинської області.Чоловік повідомив, що вночі з його автомобіля Citroen, котрий був припаркований у дворі багатоповерхівки, викрали автомагнітолу та USB накопичувач. Сума завданих матеріальних збитків склала майже 2 тис. грн.Поліцейські встановили, що крадіжку скоїв 33-річний житель Старовижівського району.Як з’ясувалось, волиянин причетний ще до однієї аналогічної крадіжки, котру вчинив у вересні цього ж року у Ковелі. До слова, він уже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки з проникненням.Правопорушника затримали у порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену повторно. Санкція статті передбачає покарання у вигляді арешту від трьох до шести місяців, обмеження або позбавлення волі на строк до п’яти років.