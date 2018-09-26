У Луцьку відкриють один з найкращих реабілітаційних центрів для учасників АТО в Україні. ФОТО
Сьогодні, 18:30
У Луцьку у реабілітаційному центрі для учасників АТО ремонтні роботи підходять до завершального етапу.
Про це йдеться на сайті Луцької міськради.
Як розповів керівник КП «Луцький центр первинної медичної допомоги» Ігор Гнетньов, головне завдання центру — не тільки фізична, а й психологічна реабілітація учасників АТО.
«Під терміном «реабілітація» розуміємо тут складний процес, що включає в себе як фізичну, так і фізіотерапевтичну, ЛФК, психологічну допомогу. Це є комплекс заходів, і наш заклад покликаний виконати ці функції», - розповів керівник.
У Луцькому реабілітаційному центрі для учасників АТО передбачили такі лікувальні спеціальності, як ерготерапія, фізична терапія, практичний психолог. У залі ЛФК буде проводитися робота із опорно-руховим апаратом, суглобами, а лікар-спеціаліст підбере потрібні вправи та навантаження.
Окрім того, значну увагу приділили водолікуванню. Доступними будуть душ Шарко, циркулярні душі, перлинні ванни, соляна кімната. Денний стаціонар закладу розраховано на 9 місць.
Лікування учасників бойових дій здійснюватиметься за індивідуальними програмами реабілітації, згідно з чинними стандартами діагностично-лікувального процесу та протоколами ранньої медичної реабілітації.
«Це один із найкращих реабілітаційних центрів в Україні. Сьогодні роботи завершено на 99%, проводиться прибирання. Тут є надзвичайно багато медичного обладнання та засобів, що допомагатимуть бійцям, які повернулись зі Сходу реабілітуватися та покращити психологічне здоров'я. Ми щиро сподіваємось, що це дійсно допоможе», - розповів радник міського голови Ігор Поліщук.
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Про це йдеться на сайті Луцької міськради.
Як розповів керівник КП «Луцький центр первинної медичної допомоги» Ігор Гнетньов, головне завдання центру — не тільки фізична, а й психологічна реабілітація учасників АТО.
«Під терміном «реабілітація» розуміємо тут складний процес, що включає в себе як фізичну, так і фізіотерапевтичну, ЛФК, психологічну допомогу. Це є комплекс заходів, і наш заклад покликаний виконати ці функції», - розповів керівник.
У Луцькому реабілітаційному центрі для учасників АТО передбачили такі лікувальні спеціальності, як ерготерапія, фізична терапія, практичний психолог. У залі ЛФК буде проводитися робота із опорно-руховим апаратом, суглобами, а лікар-спеціаліст підбере потрібні вправи та навантаження.
Окрім того, значну увагу приділили водолікуванню. Доступними будуть душ Шарко, циркулярні душі, перлинні ванни, соляна кімната. Денний стаціонар закладу розраховано на 9 місць.
Лікування учасників бойових дій здійснюватиметься за індивідуальними програмами реабілітації, згідно з чинними стандартами діагностично-лікувального процесу та протоколами ранньої медичної реабілітації.
«Це один із найкращих реабілітаційних центрів в Україні. Сьогодні роботи завершено на 99%, проводиться прибирання. Тут є надзвичайно багато медичного обладнання та засобів, що допомагатимуть бійцям, які повернулись зі Сходу реабілітуватися та покращити психологічне здоров'я. Ми щиро сподіваємось, що це дійсно допоможе», - розповів радник міського голови Ігор Поліщук.
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