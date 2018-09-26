У Луцьку відкриють один з найкращих реабілітаційних центрів для учасників АТО в Україні. ФОТО





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Як розповів керівник КП «Луцький центр первинної медичної допомоги» Ігор Гнетньов, головне завдання центру — не тільки фізична, а й психологічна реабілітація учасників АТО.



«Під терміном «реабілітація» розуміємо тут складний процес, що включає в себе як фізичну, так і фізіотерапевтичну, ЛФК, психологічну допомогу. Це є комплекс заходів, і наш заклад покликаний виконати ці функції», - розповів керівник.



У Луцькому реабілітаційному центрі для учасників АТО передбачили такі лікувальні спеціальності, як ерготерапія, фізична терапія, практичний психолог. У залі ЛФК буде проводитися робота із опорно-руховим апаратом, суглобами, а лікар-спеціаліст підбере потрібні вправи та навантаження.



Окрім того, значну увагу приділили водолікуванню. Доступними будуть душ Шарко, циркулярні душі, перлинні ванни, соляна кімната. Денний стаціонар закладу розраховано на 9 місць.



Лікування учасників бойових дій здійснюватиметься за індивідуальними програмами реабілітації, згідно з чинними стандартами діагностично-лікувального процесу та протоколами ранньої медичної реабілітації.



«Це один із найкращих реабілітаційних центрів в Україні. Сьогодні роботи завершено на 99%, проводиться прибирання. Тут є надзвичайно багато медичного обладнання та засобів, що допомагатимуть бійцям, які повернулись зі Сходу реабілітуватися та покращити психологічне здоров'я. Ми щиро сподіваємось, що це дійсно допоможе», - розповів радник міського голови Ігор Поліщук.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку у реабілітаційному центрі для учасників АТО ремонтні роботи підходять до завершального етапу.Про це йдеться на сайті Луцької міськради. Як розповів керівник КП «Луцький центр первинної медичної допомоги», головне завдання центру — не тільки фізична, а й психологічна реабілітація учасників АТО.«Під терміном «реабілітація» розуміємо тут складний процес, що включає в себе як фізичну, так і фізіотерапевтичну, ЛФК, психологічну допомогу. Це є комплекс заходів, і наш заклад покликаний виконати ці функції», - розповів керівник.У Луцькому реабілітаційному центрі для учасників АТО передбачили такі лікувальні спеціальності, як ерготерапія, фізична терапія, практичний психолог. У залі ЛФК буде проводитися робота із опорно-руховим апаратом, суглобами, а лікар-спеціаліст підбере потрібні вправи та навантаження.Окрім того, значну увагу приділили водолікуванню. Доступними будуть душ Шарко, циркулярні душі, перлинні ванни, соляна кімната. Денний стаціонар закладу розраховано на 9 місць.Лікування учасників бойових дій здійснюватиметься за індивідуальними програмами реабілітації, згідно з чинними стандартами діагностично-лікувального процесу та протоколами ранньої медичної реабілітації.«Це один із найкращих реабілітаційних центрів в Україні. Сьогодні роботи завершено на 99%, проводиться прибирання. Тут є надзвичайно багато медичного обладнання та засобів, що допомагатимуть бійцям, які повернулись зі Сходу реабілітуватися та покращити психологічне здоров'я. Ми щиро сподіваємось, що це дійсно допоможе», - розповів радник міського голови

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