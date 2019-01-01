Народився в 1896 році: знайшли найстарішого жителя планети

Свамі Шивананда.



Ймовірно, найстаріший житель планети прямував із рідного краю в Лондон з пересадкою в Дубаї. Згідно з паспортом, він народився 8 серпня 1896 року в індійському місті Калькутта, - повідомляє



Свамі Шивананда виглядає набагато молодшим за свої роки. За словами чоловіка, секрет його довголіття – йога, дисципліна і целібат. У 2016 році чернець розповів, що зміг дожити до 120 років, тому що відмовився від сексу і не вживав їжу зі спеціями.



"Я харчуюся дуже просто – відварені продукти без масла або прянощів. Я не п'ю молоко і не їм фрукти, тому що це вишукана їжа", – зазначив індієць.



Чоловік раніше розповів журналістам історію свого життя: в п'ятирічному віці він втратив батьків. Родичі віддали його на виховання гуру, з яким він подорожував по Індії. Подорослішавши, Шивананда вирішив присвятити своє життя чернецтву.



Свамі зізнався, що живе дуже скромно: наприклад, спить на підлозі, підкладаючи під голову дерев'яний брусок.



Учні ченця нерідко радили йому подати заявку в Книгу рекордів Гіннесса і зафіксувати себе як найстаршого жителя планети.

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