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Востаннє бачили на пасовищі: на Волині розшукують пенсіонера

Востаннє бачили на пасовищі: на Волині розшукують пенсіонера
У селі Черчичі Володимир-Волинського району безвісти зник чоловік похилого віку.

Про це інформує сайт «Княжий Град» із посиланням на зведення Володимир-Волинського відділу поліції.

Власюка Миколу Олександровича 1944 року народження останній раз бачили на пасовищі під час випасання корів ще 7 жовтня о 18:30 год. Після цього він додому не повернувся.

Прикмети зниклого: худої статури, ріст – 160 сантиметрів, сивоволосий. Був одягнений у куртку чорного кольору, кепку, гумові чоботи та мав при собі спортивний рюкзак коричневого забарвлення, схожий на військовий принт.

Прохання до всіх, кому будь-що відомо про місце перебування розшукуваного, повідомити у відділ поліції за телефоном 102.

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Теги: Власюк Микола, розшук
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