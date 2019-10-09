Востаннє бачили на пасовищі: на Волині розшукують пенсіонера





Про це інформує сайт



Власюка Миколу Олександровича 1944 року народження останній раз бачили на пасовищі під час випасання корів ще 7 жовтня о 18:30 год. Після цього він додому не повернувся.



Прикмети зниклого: худої статури, ріст – 160 сантиметрів, сивоволосий. Був одягнений у куртку чорного кольору, кепку, гумові чоботи та мав при собі спортивний рюкзак коричневого забарвлення, схожий на військовий принт.



Прохання до всіх, кому будь-що відомо про місце перебування розшукуваного, повідомити у відділ поліції за телефоном 102.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Черчичі Володимир-Волинського району безвісти зник чоловік похилого віку.Про це інформує сайт «Княжий Град» із посиланням на зведення Володимир-Волинського відділу поліції.Власюка Миколу Олександровича 1944 року народження останній раз бачили на пасовищі під час випасання корів ще 7 жовтня о 18:30 год. Після цього він додому не повернувся.Прикмети зниклого: худої статури, ріст – 160 сантиметрів, сивоволосий. Був одягнений у куртку чорного кольору, кепку, гумові чоботи та мав при собі спортивний рюкзак коричневого забарвлення, схожий на військовий принт.Прохання до всіх, кому будь-що відомо про місце перебування розшукуваного, повідомити у відділ поліції за телефоном 102.

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