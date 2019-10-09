Востаннє бачили на пасовищі: на Волині розшукують пенсіонера
Сьогодні, 17:13
У селі Черчичі Володимир-Волинського району безвісти зник чоловік похилого віку.
Про це інформує сайт «Княжий Град» із посиланням на зведення Володимир-Волинського відділу поліції.
Власюка Миколу Олександровича 1944 року народження останній раз бачили на пасовищі під час випасання корів ще 7 жовтня о 18:30 год. Після цього він додому не повернувся.
Прикмети зниклого: худої статури, ріст – 160 сантиметрів, сивоволосий. Був одягнений у куртку чорного кольору, кепку, гумові чоботи та мав при собі спортивний рюкзак коричневого забарвлення, схожий на військовий принт.
Прохання до всіх, кому будь-що відомо про місце перебування розшукуваного, повідомити у відділ поліції за телефоном 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує сайт «Княжий Град» із посиланням на зведення Володимир-Волинського відділу поліції.
Власюка Миколу Олександровича 1944 року народження останній раз бачили на пасовищі під час випасання корів ще 7 жовтня о 18:30 год. Після цього він додому не повернувся.
Прикмети зниклого: худої статури, ріст – 160 сантиметрів, сивоволосий. Був одягнений у куртку чорного кольору, кепку, гумові чоботи та мав при собі спортивний рюкзак коричневого забарвлення, схожий на військовий принт.
Прохання до всіх, кому будь-що відомо про місце перебування розшукуваного, повідомити у відділ поліції за телефоном 102.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Востаннє бачили на пасовищі: на Волині розшукують пенсіонера
Сьогодні, 17:13
Народився в 1896 році: знайшли найстарішого жителя планети
Сьогодні, 16:57
Під Києвом легковик збив на смерть двох сестер
Сьогодні, 16:44
Медіа