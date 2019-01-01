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На Волині медики провели складну операцію чоловіку, який впав з висоти. ФОТО

На Волині медики провели складну операцію чоловіку, який впав з висоти. ФОТО
Медики Ковельського медичного об'єднання провели складну операцію.

Про це повідомили на сторінці Ковель МТМО у Facebook.

У пацієнта внаслідок падіння з висоти та удару потилицею відбувся травматичний надрив сегменту V4 лівої хребтової артерії.

Команда в складі нейрохірурга, судинного хірурга та анестезіолога успішно провела стентування травматичного надриву та усунула кровотечу.

На Волині медики провели складну операцію чоловіку, який впав з висоти. ФОТО
На Волині медики провели складну операцію чоловіку, який впав з висоти. ФОТО
На Волині медики провели складну операцію чоловіку, який впав з висоти. ФОТО

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Теги: медики, Волинь, Ковель
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