На Волині медики провели складну операцію чоловіку, який впав з висоти. ФОТО





Про це повідомили на сторінці Ковель МТМО у Facebook.



У пацієнта внаслідок падіння з висоти та удару потилицею відбувся травматичний надрив сегменту V4 лівої хребтової артерії.



Команда в складі нейрохірурга, судинного хірурга та анестезіолога успішно провела стентування травматичного надриву та усунула кровотечу.





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