У волинському ток-шоу говоритимуть про формулу Штайнмаєра

Формула Штайнмаєра - капітуляція чи шанс для миру?Що насправді передбачають підписані домовленості та що вимагають громадські активісти під стінами парламенту? Коли припиниться війна та чи є протести розхитуванням ситуації в середині країни?Відповіді на ці та інші питання дивіться завтра в головному на Волині суспільно- політичному ток-шоу Протилежний Погляд LIVE.Протилежний Погляд LIVE, 10 жовтня, у четвер о 20:00 на «12» телеканалі