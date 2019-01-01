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У волинському ток-шоу говоритимуть про формулу Штайнмаєра

У волинському ток-шоу говоритимуть про формулу Штайнмаєра
Формула Штайнмаєра - капітуляція чи шанс для миру?

Що насправді передбачають підписані домовленості та що вимагають громадські активісти під стінами парламенту? Коли припиниться війна та чи є протести розхитуванням ситуації в середині країни?

Відповіді на ці та інші питання дивіться завтра в головному на Волині суспільно- політичному ток-шоу Протилежний Погляд LIVE.

Протилежний Погляд LIVE, 10 жовтня, у четвер о 20:00 на «12» телеканалі


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Теги: Протилежний погляд
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